“القدس” يعتذر عن عدم استكمال دوري الطائرة النسوي

عمان – الغد- قدم نادي القدس يوم أمس، اعتذارا رسميا الى اتحاد الكرة الطائرة، عن قراره بعدم استكمال مشوار فريق النادي في مرحلة اياب الدوري النسوي بالكرة الطائرة، بسبب خشية اهالي اللاعبات من تفشي وباء فيروس كورونا بعد إصابتين سابقتين بالفريق، الأمر الذي تعذر على الفريق الاكتمال في الملعب أمام فريق دي لاسال قبل يومين، وغياب الفريق عن ملاقاة فريق وقاص في مرحلة الذهاب، وكذلك الاعتذار عن عدم خوض مواجهة المقاولون.

وذكر اداري الفريق ومساعد المدرب عبدالعزيز طملية، أن ادارة النادي وبعد اعتذار اكثر من لاعبة عن عدم إكمال الدوري اضطرت الى ارسال كتاب اعتذار لاتحاد اللعبة.

وبين طملية، أن مشاركة فريق القدس بالدوري النسوي، جاءت من اجل انجاح الدوري ودعم الكرة الطائرة النسوية.

وبالعودة الى تعليمات البطولة، فإن المادة 7 منها تشير إلى أن الفريق الذي ينسحب أو لم يكمل الدوري تشطب كل نتائجه ويغرم 500 دينار.

وكان اتحاد اللعبة، قد قرر في وقت سابق أن الاتحاد يمنح كل فريق مشارك بالدوري 1000 دينار، وهذا يعني أن الاتحاد سيمنح القدس مبلغ 500 دينار فقط، نظرا لمشاركتة في مرحلة الذهاب.

وبعد إلغاء نتائج فريق القدس، تتساوى 3 فرق برصيد 3 نقاط لكل منها، وهي فرق دي لاسال والمقاولون والنصر، لكن وحسب تعليمات البطولة ففي حالة تساوي الفرق بالنقاط يتم احتساب فارق نقاط الأشواط والتي تصب في مصلحة فريق دي لاسال برصيد 2.3 %، بينما حل فريق المقاولون بالمركز الثاني برصيد 2 %، وثالثا النصر برصيد 1.5 %.

تعديل المباريات

أصبحت المواعيد المتبقية من مرحلة إياب الدوري والتي ستقام كل مبارياتها في صالة قصر الرياضة، على النحو التالي:

السبت 5-12: المقاولون مع النصر عند الرابعة مساء.

الاثنين 7-12: النصر مع دي لاسال عند الرابعة مساء.

الخميس 10-12: وقاص مع النصر عند الرابعة مساء، المقاولون مع دي لاسال عند السادسة مساء.

بطولة الناشئين

حددت لجنة المسابقات يوم الأحد في الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعدا لانطلاق مباريات بطولة دوري الناشئين بالكرة الطائرة، التي تشارك فيها 7 فرق هي: شباب الحسين والمشارع والوحدات والبقعة والعودة وعيرا والكرمل، فيما اعتذر فريق وادي موسى عن عدم المشاركة في البطولة. ومن المتوقع أن يلعب في الجولة الأولى كل الفرق باستثناء فريق الكرمل، وذلك حسب القرعة، بحيث يلعب شباب الحسين مع المشارع، والوحدات مع البقعة، والعودة مع عيرا.