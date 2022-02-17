القدس: 16 نائبا “إسرائيليا” يزورون مكتب بن غفير بالشيخ جراح

أعلن النائب المتشدد في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وصول 16 نائبا من أحزاب المعارضة إلى المكتب البرلماني الذي أقامه بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، “لإبداء تضامنهم” معه.

وقال بن غفير في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن 16 نائبا من الكنيست وصلوا إلى مكتبه بالشيخ جراح حتى مساء الأربعاء.

وضمت القائمة التي وردت في البيان 10 نواب من حزب “الليكود” (29 نائبا من أصل 120 بالكنيست) بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وجميع نواب حزب “الصهيونية الدينية” بمن فيهم رئيس الحزب بتسلئيل سموتريتش”.

وإضافة إلى هؤلاء وصل إلى حي الشيخ جراح ناشطون من اليمين الإسرائيلي المتشدد، بما في ذلك النائب السابق بالكنيست عميحاي شكلي، ورئيس مجلس السامرة الاستيطاني يوسي دغان، وفق نص البيان.

وصباح الأحد، أقام النائب اليميني المتطرف بن غفير، خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح، معتبرا إياها مكتبا له.

ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.

وبرّر بن غفير خطوته بتوفير الحماية لمستوطن، استولى قبل سنوات، على منزل فلسطيني في الحي، وهو ما دحضه مسؤولون إسرائيليون كبار، اتهموا بن غفير بالبحث عن مكاسب سياسية.-(الاناضول)