القدومي: العديد من أطباء الأسنان لم يحصلوا على اللقاحات بذريعة أن دورهم لم يأتي بعد

محمد الكيالي

عمان- قال نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التقدم على منصة المطاعيم للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حماية لأرواح الأردنيين وحفاضا على الوطن وأجهزته الصحية.

وأكد القدومي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه من الضرورة بمكان، أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، بإعطاء الأولوية القصوى للكوادر الطبية بمختلف تخصصاتها، وتمكينهم من الحصول على اللقاح حماية لهم ولمساعدتهم على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بالفيروس.

وأشار إلى أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، حث الأردنيين، أمس، على التسجيل على المنصة والحصول على اللقاحات، في ظل قلة أعداد المسجلين وضعف في آلية الوصول إلى مراكز التطعيم التي حددتها وزارة الصحة.

وبين القدومي أن جميع أطباء الأسنان يحاولون حاليا إيجاد مداخل للحصول على اللقاح، لافتا إلى أن العديد منهم توجهوا إلى مراكز تقديم اللقاحات ولم يحصلوا على اللقاحات بذريعة أن دورهم لم يأتي بعد.

وشدد نقيب أطباء الأسنان، بما أن الحكومة أبدت حرصها على تشجيع المواطنين للحصول على اللقاحات بأسرع وقت ممكن واعطت الأولوية للكوادر الطبية، فإنه من الضروري أن تقوم الوزارة بمنح جميع الأطباء والممرضين ومنهم أطباء الأسنان مطاعيمهم وقاية لهم ولمرضاهم.

وأضاف القدومي أنه من المهم تحديد أيام محددة لمنح المطاعيم لمختلف الأطباء ليتمكنوا من الحصول على اللقاحات الخاصة بالفيروس، خاصة وأنه إن تم إصابة أعداد أكبر من الكوادر الطبية فإن الخدمات الصحية لا بد لها أن تتأثر لا سمح الله.

وقال إن أهم خطوة من خطوات مواجهة هذه الجائحة، هو سلامة الجهاز الصحي في أي بلد كان، وبالتالي فإن أي ضرر أو انهيار لهذا الجهاز بالضرورة أن يحدث انهيارا في المجتمع.

يذكر أن الحكومة قد أعلنت خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، عن أنه سيتم تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا للكوادر الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص.

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