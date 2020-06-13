القدومي: نتائج مراجعي ومخالطي طبيب الأسنان المصاب بكورونا سلبية

محمد الكيالي

عمان- قال رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان، الكتور عازم القدومي، إنه ولغاية اللحظة، لم تسجل فحوصات لجان التقصي الوبائي أي نتيجة إيجابية لأي مخالط راجع عيادة طبيب الأسنان الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

وأوضح القدومي، في تصريح لـ”الغد”، أن طبيب الأسنان (م.س) الذي يعمل في أحد مراكز طب الأسنان في منطقة ماركا الجنوبية شرق العاصمة عمّان، وعلى الرغم من أنه عالج بعض المرضى قبل أن يتم تشخيص إصابته بالفيروس، إلا أن لجان التقصي الوبائي وبعد فحصها لمئات المراجعين ومخالطيهم لم تسجل أي نتيجة إيجابية للفيروس بينهم.

وأكد نقيب أطباء الأسنان، أن جميع عيادات طب الأسنان في المملكة، يمكن للمواطن مراجعتها بكل أمان، في ظل إلتزام الأطباء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة العامة التي نص عليها بروتوكول النقابة الطبي لضمان سلامة المعالجة السنة ومنع انتشار العدوى وتحقيق أقصى درجات الوقاية.

ولفت القدومي إلى أن عيادات طب الأسنان في الأردن هي عيادات آمنة ومعقمة بالكامل، وهي حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين المرضى لذلك فإنها تواضب على تعقيم مراكزها وأجهزتها.

وأشار القدومي إلى أن طبيب الأسنان (م.س) الذي تم تشخيص إصابته بالفيروس، مؤخرا، كان ملتزما بإجراءات الوقاية وعلى الرغم من أنه قام بعلاج بعض المرضى، إلا أن التزامه ببروتوكول النقابة الطبي ساهم في منع نقل العدوى للمواطنين أو للممرضات العاملات في المركز، ولذلك فإنه يتمتع بصحة جيدة حاليا ولا يعاني من أية أعراض.