القدومي يؤكد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المالية للكوادر الصحية

محمد الكيالي

عمان- أكد نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، إنه ومنذ الأيام الأولى لجائحة كورونا، تم التواصل مع وزير الصحة الدكتور سعد حابر، والتأكيد على ضرورة عدم المساس بأي حقوق مالية لمختلف العاملين في القطاع الطبي لا سيما وانهم خط الدفاع الأول في هذه الازمة.

وأضاف القدومي، في تصريح صحفي لـ”الغد”، أمس، أن وزير الصحة أبدى تفهما لهذه المطالب، وأكد أنه سيدعم أي توجه بعدم المساس بحقوق ومكتسبات القطاع الصحي.

ولفت إلى أنه بعد صدور قرار حجب العلاوات الفنية، مؤخرا، تم مخاطبة رئيس الوزراء من قبل نقباء النقابات الصحية الأربعة (أطباء الأسنان، الأطباء، الصيادلة والممرضين) بضرورة تجميد هذا القرار وعدم تنفيذه لما له من مضار جسيمة على عمل الكوادر الصحية مجتمعة.

واوضح القدومي، أنه وفي آخر اتصال مع وزير الصحة، أكد الوزير أنه سيتم صرف مكافآت مالية لكافة لأجهزة الصحية التي عملت في كافة فترات هذه الأزمة الوبائية، بشكل تعوضهم عن قيمة العلاوات الفنية فيما لو تم تخفيضها.

وأكد نقيب أطباء الأسنان، أن القطاع الصحي في المملكة، لا يجب المساس بأي حق من حقوق العاملين فيه، كونهم تعرضوا لاعباء شديدة وكانوا خط الدفاع الأول منهم كوادر بقيت لأكثر من 60 يوما لم ترى عائلاتها حفاظا على الصحة العامة.

وقال القدومي، إنه لا يمكن أن تكون المكافأة بديلا عن العلاوات الفنية، بل يجب على الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، منح الكوادر الصحية مكافآت إضافية تقديرا لجهودهم الكبيرة وللمخاطر التي تعرضوا ويتعرضون لها لغاية اللحظة في السيطرة على فيروس كورونا.

وأشار إلى أن نقابة أطباء الأسنان، تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، إلا أنه إذا كان هناك فرصة لمكافأة الكوادر الصحية، فلا يجوز أن يقل دخلهم الشهري.

Mohammad.kayyali@alghad.jo