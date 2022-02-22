القرار في أيديهم

معاريف

اسحق ليفانون

في العام 2006 نشرت وثيقة مع توصيات حول رؤيا عرب بلاد اسرائيل كتبها طاقم شكلته اللجنة القطرية للسلطات العربية المحلية. تتناول الوثيقة في عناوينها العرب الفلسطينيين في اسرائيل. وكتب ضمن امور اخرى: “اولئك منا ممن بقوا بعد 1948 اضطروا لان يحملوا المواطنة الاسرائيلية… نحن نطالب بنظام يسمح لنا بالشراكة في اتخاذ القرارات وفي الحكم ايضا”. تسأل الوثيقة في عدة مواضع عرب اسرائيل: من نحن؟

بالطبع هذا موضوع حساس بل متفجر يترافق ورواسب لم تتبدل بعد في علاقات الثقة وفي الحياة الجماعية. ورغم التفجر اعتقد انه بعد 74 سنة من قيام الدولة، حان الوقت لان ننظر بشجاعة وبصدق الى مسألة الهوية انطلاقا من الرغبة في تسويتها وفي تصميم مستقبل افضل. العرب في اسرائيل هم الاقلية الكبيرة ومساهمتهم في المجتمع حاسمة. في عهد الانتداب كان في البلاد فلسطينيون مسلمون، مسيحيون ويهود ايضا. كلهم كانوا تحت حكم الانتداب البريطاني. مع تشكل دولة اسرائيل، كل من يعيش في ارضها اصبح اسرائيليا، رعية الدولة الجديدة. ليس تحت الانتداب بعد. امور تبدو ظاهرا بسيطة اخذت في التعقد، والاقلية العربية تطالب اليوم بالشراكة في اتخاذ القرارات.

الواقع الذي نعيش فيه مقلق. في ظهور تلفزيوني كان لي في الماضي في استديوهات الـبي.بي.سي في القدس نهضت شابة لتسألني سؤالا حول المسألة موضع البحث. سألت من اين هي، وفوجئت اذ سمعت جوابا لم اتوقعه. “انا من شمال فلسطين”، قالت. بذلت جهدا كي أجد الموقع الجغرافي لمكان سكنها، ولكني لم انجح. واخيرا اوضحت “انا من الناصرة”. عربية اسرائيلية ولدت في مدينة اسرائيلية تدعي انها من شمال فلسطين”. ثمة من سيقول ان هذه حالة فردية، ولكني اقول ان من يقرأ الوثيقة من العام 2006 بكاملها سيفهم ان هذه ليست كذلك.

ان مسألة المكانة بسيطة. في كل العالم يوجد مكانة مواطن ومكانة مقيم. للمواطنين العرب في الدولة توجد حقوق مثلما لكل واحد آخر بكونهم مواطنين. اولئك الذين لا يريدون ان يروا أنفسهم هكذا ينطبق عليهم التصنيف الثاني لمكانة المقيم مع كل ما ينطوي على ذلك من معنى.

الغالبية الساحقة من الوسط العربي في اسرائيل يريدون ان يكونوا جزءا من الدولة وان ينخرطوا في ما يجري فيها. ينبغي أن نشجع ذلك وان نطور ايضا الوسط بشكل عملي وسريع. بالتوازي، محظور السماح لحفنة قومية متطرفة ان تحرفنا عن هذا الهدف. الاضطرابات العنيفة التي وقعت في المدن المختلطة في ايار الماضي تشكل ضوء تحذير. العرب الاسرائيليون عليهم ان يقرروا هل هم جزء من الدولة كمواطنين بكل معنى الكلمة ام مجرد مقيمين فيها. القرار في ايديهم. الدولة كدولة لا يمكنها أن تتجاهل المخاطر التي تعتمل تحت السطح ولكن معالجة المسألة يجب أن تنتقل الى الاولوية العليا.