عمان – قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعيين الدكتور ذيب القرالة مديراً عامّاً لهيئة الإعلام، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة.

وحصل القرالة على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة الذين قابلتهم اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة. واستند التعيين على أحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القياديّة رقم 78 لسنة 2019م وتعديلاته، التي اعتمدت مبدأ التنافس وصولاً إلى الأحقيّة والكفاءة كمعيار رئيس لإشغال الوظائف القياديّة. (بترا)