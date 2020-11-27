القرا يعود لظفار العماني

عمان – الغد – عاد اللاعب عدي القرا، إلى صفوف فريق ظفار العماني؛ حيث أعلن عن توقيعه على كشوفات الفريق للعب في صفوفه خلال المرحلة التالية.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أن فسخ القرا عقده مع فريق الفيصلي، ومن ثم العودة لفريق ظفار الذي سبق وأن استقطب القرا الموسم الماضي، وأبدى إعجابه بما قدمه خلال فترة لعبه للفريق.

وحرص نادي ظفار على الاطلاع على كامل الأوراق الرسمية، التي تؤكد فسخ عقد القرا مع الفيصلي، قبل البدء بخطوات التعاقد معه. – (أخبار النجوم)

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