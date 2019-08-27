حياتناصحة وأسرة

القرحة الفموية.. متى تجب استشارة الطبيب؟

منذ ساعتين

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الغد– قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن القرحة ‫الفموية عبارة عن مواضع ملتهبة تظهر في صورة بثور حمراء ذات طبقة بيضاء ‫على الشفاه أو الجوانب الداخلية للوجنات.

‫وأوضح المعهد الألماني أن سبب ظهور القرحة الفموية غير معلوم على وجه ‫الدقة، ولكنه يرجع على الأرجح إلى عوامل وراثية أو التوتر النفسي أو ضعف ‫المناعة أو التغيرات الهرمونية.

‫وتعد القرحة الفموية مزعجة للغاية؛ حيث إنها تكون مصحوبة بألم ووخز ‫وحرقان، غير أنها تتماثل للشفاء غالبا من تلقاء نفسها، علما بأنه ‫يمكن علاج الحالات البسيطة منها بواسطة العقاقير المسكنة للألم في صورة ‫جل أو غسول للفم.

وتستلزم القرحة الفموية استشارة الطبيب في حال استمرارها لمدة تزيد على ‫أسبوعين، أو إذا كانت مصحوبة بمتاعب شديدة كتورم العقد اللمفاوية وانبعاث ‫رائحة كريهة من الفم. وهنا يتم العلاج بالأقراص المثبطة للالتهابات، كما ‫يمكن اللجوء للعلاج بالليزر.

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