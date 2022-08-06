“القرص للتكبير”… ميزة جديدة من “يوتيوب” لمستخدمي “بريميوم”

قدّم موقع “يوتيوب” ميزة تجريبيّة تسمى “القرص للتكبير” (Pinch to Zoom) حصريّاً لمستخدمي “بريميوم”، حسبما ذكرت “Android Police“. تتيح الميزة تكبير الصورة أثناء عرض الفيديو ثم تحريكه لإلقاء نظرة على أجزاء مختلفة من الشاشة.

إذا كنتم من مستخدمي “يوتيوب بريميوم”، فيمكنكم تجربة الميزة من خلال النقر على صورة الملف الشخصي والضغط على “مزايا Premium الخاصة بك” (Your Premium Benefits).

ومن ثم

فتح قسم “تجربة الميزات الجديدة” (Try New Features) وتمكين وظيفة “التكبير/التصغير”. قد يستغرق تشغيل الميزة بعض الوقت، ولكن بمجرد تنشيطها، يمكن التكبير حتى 8 أضعاف.

ستكون الميزة الجديدة متاحة حتى الأول من أيلول، وهي مدعومة فقط على أجهزة “أندرويد” في الوقت الحالي.