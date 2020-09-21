القرعة تضع الوحدات وفرق الشمال في مواجهات منتظرة

عمان – الغد – سحبت ظهر اليوم الاثنين، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة كأس الأردن 2020، والتي تقام بمشاركة أندية المحترفين.

وحضر مراسم القرعة، ممثل واحد عن كل فريق مشارك في البطولة، بغياب وسائل الاعلام، وفقاً لإجراءات البروتوكول الصحي المتبع، في ظل جائحة كورونا، للحفاظ على السلامة العامة.

وحسب التعليمات، تنطلق البطولة الشهر المقبل من دور الـ 16، بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، على ملعب الفريق الذي ورد اسمه اولاً في القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لأي لقاء بالتعادل، يتم اللجوء الى ركلات الترجيح مباشرة لتحديد الفريق الفائز، باستثناء المباراة النهائية التي ستشهد أوقات إضافية.

وشهدت القرعة تأهل أربعة فرق تلقائياً الى الدور ربع النهائي، وهي (الرمثا والوحدات ومعان والسلط)، فيما أسفرت مواجهات دور الستة عشر عن وقوع المباريات التالية: (الصريح×الحسين اربد – شباب العقبة×الجزيرة – شباب الأردن×الفيصلي – الأهلي×سحاب)، حيث ينتظر أن يصدر جدول مباريات البطولة متضمنا التواريخ والملاعب بالتزامن مع إصدار جدول اياب دوري المحترفين.