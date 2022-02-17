القرعة تضع منتخب سن 23 في المجموعة الثانية بنهائيات آسيا

عمان- الغد- جاء المنتخب الوطني تحت سن 23 لكرة القدم، في المجموعة الثانية في نهائيات آسيا التي تقام في أوزبكستان خلال حزيران (يونيو) المقبل.

ووفق القرعة التي جرت اليوم الخميس في طشقند، فقد جاء المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات استراليا والعراق والكويت.

و تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 حزيران (يونيو) القادم.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، تم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتاليا نتائج القرعة :

– المجموعة الأولى: أوزبكستان، إيران، قطر، تركمانستان.

– المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، العراق، الكويت.

– المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، ماليزيا.

– المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان، طاجيكستان.