“القرنة” يُحقق الفوز في أولى مبارياته ببطولة الطريق إلى ويمبلدون

عمان- الغد- حقق لاعب المنتخب الوطني للتنس مالك القرنة، بداية قوية خلال مشاركته، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الطريق إلى ويمبلدون للناشئين، ممثلا عن الأردن والقارة الآسيوية.

ونجح “القرنة” في تحقيق الفوز على البرازيلي بيدرو ديتريش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع 6-3 و3-6 و10-3، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

هذا وسيلتقي “القرنة” في المباراتين المقبلتين مع كل من الأمريكي كاريل أوبريل والأسترالي ديمبو جيك.

وجاء اختيار مالك القرنة للمشاركة في بطولة الطريق إلى ويمبلدون والتي تأتي بالتزامن مع إقامة بطولة ويمبلدون إحدى البطولات الأربعة الكبرى برياضة التنس والبطولة الأقدم تاريخيا، بناء على تصنيفه المتقدم على قارة آسيا بعد مشاركته الأخيرة في بطولة الهند لفرق الناشئين في شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي وقبلها في سريلانكا في شهر شباط (فبراير) ضمن تصفيات فرق الناشئين وآخرها في عمان ببطولة تصنيفية لآسيا في شهر حزيران (يونيو)، إلى جانب حصوله على المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الاسيوي للتنس تحت 14 عاما.