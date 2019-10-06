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القرية الماراثونية تفتح باب التسجيل في سامسونج ماراثون عمّان 2019

منذ 4 ساعات

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عمّان – الغد – أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن افتتاح القرية الماراثونية الكائن في حدائق الحسين لتستقبل الراغبين في التسجيل في سامسونج ماراثون عمان 2019 والذي سيقام يوم الجمعة 11 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي تحت شعار “اركض إلى قلب عمّان”، ليكون جزءاً من احتفالات المملكة بمرور 20 عام على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وتستقبل القرية الماراثونية في حدائق الحسين الراغبين في التسجيل والأشخاص الذين سجلوا في سامسونج ماراثون عمان لاستلام الحقبية والأرقام يومياً من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 9 مساءً سعياً من الجمعية التسهيل على محبي الركض للمشاركة في هذا الحدث الرياضي والذي يقام للسنة 11 على التوالي في قلب العاصمة عمَان.

وسينطلق سامسونج ماراثون عمّان من العاصمة عمّان وصولاً للمدرج الروماني ويضم 4 سباقات رئيسية؛ سباق ماراثون (42 كم) فردي وتتابع، سباق النصف ماراثون (21 كم) و سباق (10 كم)، الذي سيشهد بداية مميزة مع مشاركة الفنان الأردني يحيى صويص على خط البداية، بالإضافة إلى مشاركته بحفل التتويج على المدرج الروماني.

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