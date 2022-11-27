القريشي: أدرس عرضا خارجيا.. وتجربتي مع “الملكي” ناجحة

مصطفى بالو



عمان- أكد نجم فريق الحسين إربد أدهم القريشي، أنه يدرس حاليا عرضا من أحد الأندية الماليزية، مشيرا إلى أنه سيأخذ الوقت الكافي قبل الرد على أحد وكلاء اللاعبين، مبينا أن ما يربكه هو عدم وضوح أجندة اتحاد الكرة للموسم المقبل حتى الآن، مشيرا إلى أنه تلقى عروضا أخرى من أندية محلية، في الوقت الذي يمنح فيه الحسين إربد الأولوية في حال عدم إتمام صفقة احترافه.

جاء ذلك في رد الظهير الأيمن أدهم القريشي، قائلا: “أنهينا للتو موسما استثنائيا من حيث القوة التنافسية، ودافعنا وزملائي في فريق الحسين بكل ما أوتينا من قوة وتركيز، وكنا نمني النفس في زف كأس الدوري الأول في تاريخ “الغزاة ” إلى جماهير النادي الوفية والمثالية، ولم نستسلم حتى الأسبوع الأخير؛ حيث ذهب اللقب للفيصلي، ووقفنا بالمركز الثالث خلف الوحدات بفارق الأهداف، وحققنا النقاط والقوة الهجومية والدفاعية الأعلى في تاريخ منافسات الدوري للحسين إربد “.

وشرح: “جمعنا 50 نقطة، بالتساوي مع الوحدات، وبفارق نقطة خلف الفيصلي، وسجلنا 35 هدفا، وتلقينا 24 هدفا، وكان لدينا 3 لاعبين في سباق الهداف (محمد موالي، إبراهيم سعادة، ومحمد أبوعرقوب) برصيد 6 أهداف، وامتلكنا الأدوات والجماهير، لكن لم يحالفنا التوفيق، رغم أننا امتلكنا مجموعة مميزة ومتجانسة من اللاعبين “.

وعن تقييم تجربته في صفوف “الملكي ” بالموسم الماضي، قال: “أجد تجربتي ناجحة مع الحسين إربد بكل المقاييس، وسط دعم واهتمام والتزام مجلس إدارة النادي برئاسة م.عامر أبوعبيد، الذي أهنيه على ثقة الهيئة العامة وانتخابه رئيسا للدورة المقبلة، وقربه إلى حد كبير من اللاعبين والعمل على تذليل الصعوبات، كذلك “الملكي ” يملك جماهير عاشقة وذواقة وتواقة للانتصارات والإنجازات، وتوليفة الفريق التي تضم لاعبين مميزين في مختلف خطوط اللعب، وروح الفريق والعائلة الذي غلفنا ودفعنا نحو المنافسة على لقب الدوري “.

وحول صناعته المميزة للأهداف، والتزامه أحيانا بالواجب الدفاعي في المباريات، أجاب القريشي: “كما تعلم، لكل مدرب طريقة، ولا أخفي تأثرنا بتغير المدربين، فهناك مدرب يؤمن بقدراتي ونزعتي الهجومية، ضمن أسلوبه التكتيكي الهجومي، وآخر يفضل الدفاع على الهجوم ويقيديني في الخط الخلفي، علما أنني عندما منح لي الدور الهجومي، أسهمت في صناعة 4 أهداف لفريقي في مسابقتي الدوري وكأس الأردن “.

وعن أقرب اللاعبين إليه في صفوف الملكي، رد القريشي: “علاقتي مميزة بجميع لاعبي الحسين إربد خاصة، والأندية الأردنية عامة، ونلتقي باستمرار خارج “المستطيل الأخضر “، لكن في صفوف الحسين إربد مميزة مع مصطفى كمال “قزعر “، وذلك لتواجدنا برفقة بعضنا بعضا في صفوف المنتخبات الوطنية للفئات العمرية عبر تاريخ طويل، وكذلك محمد موالي جار الطفولة والمدرسة والحارة “.

وحول المنتخب الذي يشجعه ويرشحه إلى لقب كأس العالم المقام حاليا في قطر، رد القريشي: “أنا أشجع المنتخب الإسباني، الماتادور الذي له صولاته وألقابه على المستويين الأوروبي والعالمي، ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولعل فوزه الساحق على كوستاريكا بنتيجة 7-0 في بداية مشوار المنافسة، بمثابة رسالة تهديد إلى جميع المنافسين، بأنه قادم بقوة نحو اللقب، في الوقت الذي أشجع فيه المنتخبات العربية، وتأثرت كثيرا بخسارة السعودية أمام بولندا 0-2، بعد فوز مذهل على أحد المنتخبات المرشحة لنيل اللقب-الأرجنتين، لكنه ما يزال يملك فرصة المنافسة للتأهل عن المجموعة في ضوء نتائج بقية المنتخبات “.