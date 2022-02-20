القريوتي رئيسا لاتحاد السباحة

عمان-الغد- نتخبت الهيئة العامة لاتحاد السباحة، أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية القادمة، والتي تنتهي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية القادمة عام 2024.

وجرت الانتخابات خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد في مقر الاتحاد أول من أمس بحضور مندوبي اللجنة الأولمبية الأردنية.

وضم مجلس إدارة الاتحاد الأردني للسباحة ضم عن فئة المعينين، نضال القريوتي ورولى قطان وفاز بالتزكية عن فئة اللاعبين المعتزلين محمد الحمصي و معاذ البدور و لارا عقل . وفاز عن فئة الأندية ممثل النادي الارثوذكسي سمير نينو وممثل نادي مدينة الحسين للشباب ماهر الكردي .

وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني للسباحة اجتماعه الأول لتوزيع المناصب، حيث أُختير نضال القريوتي لمنصب الرئيس و رولى قطان نائباً للرئيس ومعاذ البدور أميناً للسر ومحمد الحمصي أميناً للصندوق واختير كل من لاراعقل و ماهر الكردي و سمير نبنو اعضاء لمجلس الادارة .