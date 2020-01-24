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القريوتي: زلزال شرق تركيا لم يؤثر على المناطق الأردنية

منذ ساعتين

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عمان- اكد رئيس مرصد الزلازل الاردني الدكتور محمود القريوتي ان الزلزال الذي ضرب شرق تركيا مساء اليوم الجمعة بقوة 6.9 درجات لم يؤثر على المناطق الأردنية.
وقال انه تم تسجيل الزلزال الذي حصل الساعة 07:55 مساء اليوم الجمعة شرق تركيا على محطات رصد الزلازل الأردنية بوضوح.
وكان أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ان زلزالا تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.
واوضح ان الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا وعلى عمق 10 كيلومترات وأن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، ووصلت إلى سوريا والعراق وفلسطين. (بترا)

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