القصة الكاملة لإبرة منع الحمل التي أعطيت لطفل

عماد العجلوني – حسمت الجهات الحكومية الجدل وأوضحت الصورة الكاملة لما جرى مع الطفل الذي أخذ حقنة منع حمل بالخطأ وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

مدير مستشفى النديم يوضح

مدير مستشفى النديم الحكومي في قصبة مادبا، الدكتور بهاء الدين الحلالمة، نفى الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعطاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف إبرة منع الحمل بالخطأ في المستشفى حسب ما نشرته وكالة الانباء ” بترا” الخميس.

وأوضح أنه دخل طفل 4 سنوات ونصف إلى مستشفى النديم الحكومي في مادبا يعاني من التهاب وارتفاع بالحرارة، حيث تبين أنه أعطي إبرة منع الحمل بالخطأ من خارج المستشفى.

وأوضح أن الطفل راجع المستشفى مع ذويه وتبين أنه أُعطي إبرة منع للحمل بالخطأ، تم صرفها من صيدلية خاصة وأعطي الإبرة عند طبيب لا يعمل في القطاع الحكومي، وجرى الإشراف على الحالة حتى استقرت أمور الطفل الصحية وخروجه من المستشفى سالما.

وقال إننا في المستشفى نحرص على تقديم خدمة صحية مثلى، ضمن الإمكانيات المتاحة والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الواقعة بتعرض طفل (4 سنوات وخمس شهور) في محافظة مأدبا إلى خطأ طبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عندما تلقى إبرة (منع حمل) بدلا من إبرة (مضاد حيوي).

اجراء بحق الصيدلية

من جانبها أكدت مديرة الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمل أبو الرب، أن كوادر المؤسسة التفتيشية كشفت على الصيدلية التي صرفت حقنة مخصصة لمنع الحمل بدلا من مضاد حيوي لطفل في محافظة مادبا.

وأضافت أن تقرير الكوادر التفتيشية بيّن تطابق جميع الاشتراطات المتعلقة بمزاولة خدمة الصيدلة، فيما حررت ضبطا بالواقعة يفيد بأن مساعد الصيدلي هو من أعطى الحقنة الخاطئة موضوع الشكوى.

وأشارت إلى أنه سيتم رفع الضبط إلى نقابة الصيادلة، التي ستتخذ بدورها الإجراء المناسب بحق الصيدلاني المسؤول، بعد اجتماع اللجنة المعنية، التي تشترك فيها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

تفاصيل القصة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ملتقطة لتغريدات كتبها مواطن عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، قائلا إن ابن شقيقته راجع طبيبا خاصا في محافظة مأدبا، حيث كتب لهم حقنة مضاد حيوي.

وأضاف المواطن، أن الطبيب أعطى الحقنة لابن شقيقته الذي لم يظهر عليه أي تحسن بعد أخذ الجرعة، ليقوموا بمراجعة طبيب آخر، الذي بدوره قال لهم إن الحقنة المعطاة للطفل “منع حمل”.

وحملت عائلة الطفل، الصيدلية بإعطاء ذوي الطفل حقنة “منع حمل” والطبيب الذي لم يطلع على الحقنة المعطاة للطفل المسؤولية، مشيرة إلى أن حالة الطفل استدعت إدخاله إلى المستشفى لمعاناته من ارتفاع في إنزيمات الكبد وأعراض شديدة في الجهاز الهضمي.

ما هي إبرة منع الحمل؟

تُعطى إبرة منع الحمل بعد استشارة الطبيب، وتُعتبَر هذه الإبرة من وسائل منع الحمل، وهي ذات مفعول طويل يستمرُّ من 12-14 شهراً، وتحتوي على هرمون البروجستيرون المُصنَّع وتتمثَّل آليّة عمل هذه الإبرة بإيقاف عمليّة الإباضة عند الأنثى، وزيادة سماكة السائل المُحيط بالرحم، ممّا يُعيق وصول الحيوان المنويّ إلى البويضة، ويُمكن استخدام الإبرة أيضاً للنساء اللواتي يُعانين من مشاكل في الدورة الشهريّة.