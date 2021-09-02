القصة الكاملة لجثة “جنين كرتونة” في البشير

إسلام البدارنة

عمان – بعد طول انتظار ومحاولات دامت لمدة 7 سنوات في إنجاب عبد السلام الرمامنة وزوجته لطفل يعينهم في كبرهم، منّ الله عليهم ورزقهم بـ 3 أطفال عبر تقنية “الأنانيب”، إلا أن فرحتهم الكبرى لم تكتمل، فتوفت طفلتهم خلال ولادتها، وبقي لهما طفلين أدخلا الخداج في مستشفى البشير الحكومي.

بدأت تتلاشى أحلام الأبوين في مستقبل الأولاد الثلاثة، فبعدما توفى طفلهم الأول، تلقيا خبر وفاة طفلهما الآخر بعد أسبوع، وبقي طفل وحيد في الخداج، ومع مرور ساعات قليلة على وفاة الطفل الثاني، خسر الأبوين طفلهم الثالث وتوفى، وسط حزن شديد وخيبة أمل كبيرة لهما.

الوالد المكلوم الرمامنة عبر عن حزنه بكل حرقة بالقول “بعت يلي فوقي ويلي تحتي لحتى عملت عملية زراعة الأنابيب، ما ضل قرض إلا وأخدته لحتى أجيب الأولاد”.

استقبل الأبوان مصابهم بالحمد والشكر لله، لكن الأمر الذي أزعج العائلة، عندما وجد الأب طفله المتوفى ملقى داخل كرتونة، ويؤكد الرمامنة لم يبلغه عن وفاة ابنه الثالثة، إلا بعد 5 ساعات، ويقول “كان ملفوف بقماش أزرق وملقياً في كرتونة قديمة متسخة داخل المشرحة، هكذا كانت حالة إبن الرمامنة عندما ذهب لاستلام جثة طفله من مستشفى البشير”، حسب حديثه.

الحادث السابق، دعا الأب للاتصال مع مدير مستشفيات البشير، الدكتور عبد المانع السليمات، ليجيبه “هذا هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات”.

حديث سليمات زاد استياء والد الطفل، وغضبه لسوء إجراءات المستشفى، مما آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشر صورة الطفل المتوفى عبر منصات “السوشال ميديا” سريعاً، مسببةً جدلاً واسعاً وغضباً عارماً.

سليمات قال في تصريحات لـ”الغد” إن ما جرى هو إجراء روتيني لأي طفل يتوفى داخل قسم الخداج، حيث يتم لفه بقماشة ويوضع بكرتونة، لينقل بعدها إلى قسم الطب الشرعي.

ونفى سليمات ادعاءات والد الطفل أن تكون الكرتونة متسخة، مؤكد أن إدارة مستشفى البشير ستفتح تحقيقاً بجميع ادعاءات والد الطفل “الرمامنة”.

تصريحات السليمات أعادت القصة إلى الواجهة مجددًا وزادت من حدة غضب الأردنيين، لكونها لم تراع مشاعر الأبوين، حسب ما عبر عنه النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

علق أحد المغردين “حدا يخبره انه واجب الحكومه تأمن سرير خداج لطفل يعني اذا ما في اسره المفروض يتم تحويله لمستشفى خاص على حساب الحكومه حدا يفهمهم شغلهم حسبي الله ونعم الوكيل”.

مدير مستشفى البشير بحكي انا تواسطت لادخل ولاد الرجل الي توفى ابنه اليوم وحطوه في كرتونه… حدا يخبره انه واجب الحكومه تأمن سرير خداج لطفل يعني اذا ما في اسره المفروض يتم تحويله لمستشفى خاص على حساب الحكومه حدا يفهمهم شغلهم حسبي الله ونعم الوكيل#مستشفي_البشير — معتز الربيحات (@meezo_86) September 1, 2021

أما المتابعة “جودي” علقت عبر صفحتها على توتير “شو ضل إهانة للبشر أكثر من هيك”

مدير مستشفى البشير بحكي انا تواسطت لادخل ولاد الرجل الي توفى ابنه اليوم وحطوه في كرتونه… حدا يخبره انه واجب الحكومه تأمن سرير خداج لطفل يعني اذا ما في اسره المفروض يتم تحويله لمستشفى خاص على حساب الحكومه حدا يفهمهم شغلهم حسبي الله ونعم الوكيل#مستشفي_البشير — معتز الربيحات (@meezo_86) September 1, 2021

فيما أعاد أحد المغردين عبر حسابه الخاص تفاصيل مناشدة والد الطفل الرمامنة التي تضمنت مناشدة الأب للجهات الأمنية