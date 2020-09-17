القضاء الأوروبي يسمح لميسي بتسجيل علامة تجارية باسمه

بروكسل – قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (TJUE) الخميس بالسماح للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي باستخدام لقب العائلة كعلامة تجارية، لتلغي بذلك قرار من مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) الذي كان يرى في ذلك تعارضا مع ماركة تُسمى “ماسي”.

وبهذا الحكم، الذي يعتبر نهائيا، رفضت محكمة العدل الطعون المقدمة من قبل الملكية الفكرية الأوروبية والشركة الإسبانية المذكورة أعلاه ضد حكم سابق صدر عن المحكمة العامة التي سمحت للاعب برشلونة في أبريل/نيسان 2018 بتسجيل العلامة التجارية “ميسي” للأدوات و الملابس الرياضية.

ويعود أصل النزاع إلى أغسطس/آب 2011، عندما طلب مهاجم نادي برشلونة من الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية تسجيل علامة تجارية بلقبه وشعار مرتبط به، ليجد معارضة من شركة “ماسي” التي اعتبرت أن هناك خطر لحدوث ارتباك بين العلامتين التجاريتين.

وأيد مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية هذه المعارضة في عام 2013 وقدم ليونيل ميسي استئنافا ضد القرار، والذي رفضه المكتب في أبريل/نيسان 2014، معتبرا أن هناك خطر لحدوث ارتباك.

بعد ذلك استأنف لاعب كرة القدم أمام المحكمة العامة التي أيدته في 2018 واستبعدت أي احتمال للارتباك لكونه شخصية عامة تحظى بشهرة عالمية واسمه معروف.

وتم دعم هذه الحجة بشكل كامل يوم الخميس من قبل محكمة العدل الأوروبية . (إفي)