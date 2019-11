القضاء الإسباني يرفض اقامة مباراة فيا ريال وأتلتيكو مدريد في ميامي

مدريد – اتخذ القضاء الإسباني الجمعة قرارا لصالح الاتحاد المحلي لكرة القدم، ساند فيه بشكل غير مباشر رفضه طلب رابطة الدوري إقامة مباراة بين ناديي فياريال وأتلتيكو مدريد ضمن المرحلة السادسة عشر، في مدينة ميامي الأميركية.

وتشكل هذه المسألة مدار مد وجزر بين الاتحاد والرابطة منذ أشهر. وقامت الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بتجديد محاولتها إقامة مباراة من الليغا في الولايات المتحدة، بطلبها من الاتحاد نقل مباراة فياريال وأتلتيكو المقررة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، الى ميامي.

