القضاء الاسباني يرفض شكوى نيمار ضد برشلونة ويلزمه دفع 6.7 ملايين يورو

برشلونة) – رفض القضاء الاسباني الجمعة مطالبة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار فريقه السابق برشلونة بدفع 43,6 مليون يورو كمكافأة لم يتقاضاها على تمديد عقده، بعد انتقاله الى ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي في 2017، والزمه بدفع تعويض للنادي بقيمة 6.7 ملايين يورو (7.53 ملايين دولار أميركي).

وبتفعيل بند فسخ عقده مع فريقه الكاتالوني السابق “لم يحق (لنيمار) تقاضي المبلغ” الذي طلبه و”يتعين عليه تسديد الزيادة الاضافية لمكافأة التمديد، لانه وضع حدا لعقده دون مسوغ”، بحسب ما كتبت المحكمة الجمعة. -(أ ف ب)