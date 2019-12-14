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القضاء السوداني يدين البشير بالفساد ويحكم باحتجازه سنتين

منذ 4 ساعات
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في المحكمة
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في المحكمة

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الخرطوم- أدانت محكمة سودانية اليوم السبت الرئيس السابق عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

وبعد أن أصدرت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات ضد البشير في القضية التي عرفت باسم “الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي”، قررت إسقاط الحكم وإخضاع البشير للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين.

وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.

كان الجيش في السودان قد أطاح بالبشير في أبريل نيسان بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام لثلاثة عقود.-(رويترز)

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