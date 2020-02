القضاء السويسري يتهم رئيس سان جيرمان بقضية فساد

جنيف – اتهم القضاء السويسري الخميس الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية.

PSG president Nasser Al-Khelaifi has been charged in connection with bribing ex-FIFA secretary general Jerome Valcke

