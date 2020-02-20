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القضاء السويسري يتهم رئيس سان جيرمان بقضية فساد

منذ 21 دقيقة

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جنيف – اتهم القضاء السويسري الخميس الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان ان الشخصين “على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات”. (أ ف ب)

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