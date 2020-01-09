القضاء اللبناني يحقق مع كارلوس غصن ويقرر منعه من السفر

بيروت – اجرى القضاء اللبناني اليوم تحقيقا مع الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي رينو-نيسان كارلوس غصن في ملفين الاول على خلفية اخبار قضائي تقدم به محامون ضد غصن بجرم (التطبيع الإقتصادي مع العدو الإسرائيلي) والثاني يتعلق بمضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول – مكتب اليابان والتي وصلت الى لبنان قبل ثلاثة أيام وفيها إتهامات في حق غصن بالتهرب الضريبي وقضايا فساد.

وحضر غصن ووكيله القانوني الى قصر العدل في بيروت وباشر التحقيق معه مدير المباحث المركزية الجنائية العميد موريس أبو زيدان باشراف النيابة العامة التمييزية.

وقد اصدر القضاء قرارا بالافراج عن غصن بسند اقامة ومنعه من السفر في ملف النشرة الحمراء الصادرة عن الانتربول على أن يستكمل التحقيق معه في الإخبار حول دخوله اسرائيل والتطبيع الاقتصادي معه. بترا