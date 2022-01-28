القضاة: الطرق في عجلون الكبرى مفتوحة

أعلن المهندس محمد القضاة نائب رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى بأن كافة شوارع البلدية مفتوحة صباح اليوم (الجمعة)، بعد أن حرصت البلدية على تطبيق خطتها للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة التي لا زالت تشهدها المملكة حالياً، وفق الأولويات التي وضعتها البلدية، بفتح الطرق المهمة والرئيسية أولاً ومن ثم الفرعية وانتهاءً بالدخلات الضيّقة.

وأكد في تصريح صحفي بأن فِرق البلدية بدأت وبمتابعة مستمرة من رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى الدكتور علي اللوزي (نائب محافظ عجلون) منذ صبيحة هذا اليوم (الجمعة) بالعمل على فتح وتهيئة الطرق خارج حدود البلدية لخدمة المزارع ومربي الثروة الحيوانية والاستثمارات في المنطقة، هذا إلى جانب الاستمرار في توسعه الطرق وإزاحة الثلوج من الساحات العامة داخل حدود البلدية.

وحذّر المواطنين بأن حالات الانجماد والانزلاقات لا زالت تؤثر على أوضاع الشوارع في بلدية عجلون الكبرى وأبرزها مناطق راس منيف وسامتا والمناطق المرتفعة الأخرى، التي تتصف بعضها بالارتفاع والتعرجات المختلفة.

وأشار المهندس القضاة إلى أن طواقم وكوادر البلدية ال (24) تعاملت مع (187) كيلو متر طولي وتم فتحها من تراكمات الثلوج خلال اليومني الماضيين، لافتاً إلى أن البلدية استأجرت (20) آلية للمساعدة في خطة عملها لفتح كافة الطرق والدخلات.