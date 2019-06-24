القضاة: طرح أسهم “البورصة” للتداول جيد ولكن توقيته غير مناسب

هبة العيساوي

عمان- قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة عمان، الدكتور كمال القضاة، إن قرار طرح جزء من أسهم الشركة للتداول في السوق، جيدة ولكن توقيتها، الآن، ليس مناسبا وبحاجة لدراسة أكبر وأعمق.

وبين القضاة، في تصريح لـ “الغد”، أن توقيت طرح الأسهم بحاجة لدراسة الأسعار وتحسن وضع البورصة بشكل عام، بالإضافة إلى حجم الحصة التي ستطرح للبيع أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وأما بالنسبة للقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والفريق الاقتصادي مع ممثلين عن سوق رأس المال قبل يومين، بين القضاة أنه تم عرض التحديات والمشاكل التي تواجه بورصة عمان امام الرئيس والفريق الاقتصادي وتم طرح مقترحات عملية لمواجهة تلك التحديات وحلها.

وكشف القضاة أنه “من ضمن المقترحات التي قدمت إعادة ضخ السيولة في السوق بتحفيز البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان للاستثمار أكثر في البورصة”.

وقال إن “السوق متعطشة للمعلومة، والدليل ان تصريحات رئيس الوزراءالأخيرة أثرت بشكل إيجابي على المؤشر”.

وأضاف القضاة أن “البورصة إن شاء الله ستتحرك في الاتجاه الصحيح”.

وأشار إلى أنه تم استعراض أبرز مؤشرات البورصة والقیمة السوقیة والانخفاض الذي شهدته في حجم التداول.

وكان رئیس الوزراء أكد ضرورة وضع خطوات عملیة ووفق برنامج زمني واضح لإدراج موضوع سوق عمان المالي ضمن أولویات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، بما یسهم في تمكینه من تجاوز التحدیات التي تواجهه وتعزیز فرص الاستثمار في السوق واتخاذ ما یلزم من خطوات إجرائیة وتشریعیة.

جاء ذلك خلال ترؤسه يوم السبت الماضي اجتماعا للفریق الاقتصادي، تم فیه مناقشة تحدیات تواجه بعض القطاعات الاقتصادیة.

وكان رئیس هیئة الأوراق المالیة محمد الحوراني أكد خلال الاجتماع أهمیة اتخاذ خطوات اجرائیة وتشریعیة تسهم في تعزیز ثقة المتعاملین بسوق عمان المالي، لافتا إلى ضرورة تعزیز الاستثمار المؤسسي في السوق.

وطالب بتعدیل قانون الشركات للنص على عدم إجازة منع تداول أسهم الشركات العامة قبل مرور مدة زمنیة كافیة، مثلما أكد أهمیة تحفیز الشركات العائلیة لتصبح شركات مساهمة عامة أو خاصة.

أما رئیس نقابة أصحاب شركات الخدمات المالیة، ولید النجار، فأكد خلال اللقاء أهمیة معالجة الشركات المتعثرة المتداول أسهمها في سوق عمان المالي.

وكان من المقرر طرح جزء من أسهم شركة بورصة عمان للاكتتاب في السوق مع نهاية العام الماضي في خطة لخصخصتها ودخول القطاع الخاص للاستثمار فيها.