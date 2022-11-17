القضاة: كثرة المال من أهم أسباب تعاطي المخدرات

أكد الداعية عمر علي نوح القضاة أنه لا يوجد أي مبرر لتعاطي المخدرات، مبينا أن الأسباب موجودة ويجب أن يُنظر لها بعين الاعتبار ودراستها وإيجاد حل لها.

وأضاف القضاة في حديثه لإذاعة “الأمن العام”، اليوم الخميس، أن الفراغ وقلة الاهتمام بالشباب وكثرة المال من أهم الأسباب التي توقعهم ضحية للمخدرات.

وتابع: جميع المؤسسات والأماكن التي يتواجد بها الشباب من الأهل والمدرسة والجامعة والمؤسسات الرسمية وخطيب الجمعة عليهم مسؤولية لإبعاد الشباب عن وقوعهم ضحية للمخدرات.

وأشار الداعية إلى أن خباثة المروجين في استغلال الشباب الذين يعانون من الفراغ وليس لديهم قدرة مادية كبيرة تكمن في إقناعهم بأن تعاطي المخدرات غير مكلف، وعليها يقع ضحية للمخدرات.