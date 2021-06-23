القضاة: مركز جديد للصادرات يعمل 24 ساعة

طارق الدعجة

عمان- قال مدير عام دائرة الجمارك اللواء جمارك م.جلال القضاة إن “الدائرة بصدد انشاء مركز صادرات في منطقة (وادي اليتم) في محافظة العقبة على مساحة تبلغ (20) دونما، يتم من خلاله إنهاء كافة إجراءات التصدير للمنتجات دون الحاجة لمراجعة أي موقع آخر”.

وبين القضاة أن المركز سيعمل على مدار اليوم، وذلك تسهيلا للقطاعات المصدرة، إذ سيتم إلغاء مراكز جمارك كل من الضليل والحسن الصناعية.

وأكد القضاة خلال اجتماع عقد أمس في مبنى غرفة صناعة الأردن بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، أهمية القطاع الصناعي في التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة، كما أثبت هذا القطاع خلال جائحة كورونا أهميته في توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين من الغذاء والدواء.

وأشار القضاة إلى أن دائرة الجمارك ستنتقل قريبا إلى موقعها الجديد في الماضونة، فيما سيتم تحويل الموقع القديم للجمارك إلى موقع للحجر الصحي لبعض السلع التي تحتاج الى فحوصات مخبرية قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية.

وأوضح القضاة أن دائرة الجمارك قامت بإطلاق (8) خدمات إلكترونية جديدة لتصبح (98 %) من خدماتها إلكترونية، داعيا الشركات الصناعية إلى الانضمام إلى القائمة الذهبية للجمارك، والتي توفر للشركات المنضمة اليها العديد من المزايا والتسهيلات، مشيرا إلى أن القائمة الذهبية الوطنية أصبحت تشمل إضافة إلى دائرة الجمارك (6) دوائر أخرى منها المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.

وبيّن القضاة أن الدائرة قامت بتطوير أداء منتسبيها، كما قامت بايقاف بعض الممارسات السابقة مثل التهديد بالايقاف والحجز في حالة عدم الدفع الفوري، إضافة إلى الزام منتسبيها بوضع كاميرات (صوت وصورة) خلال جولاتهم التفتيشية.

وفيما يتعلق بمعادلات التصنيع أوضح انه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة بهذا الخصوص، بحيث يقوم المصنع بتزويد الدائرة بمعادلات التصنيع الخاصة بمنتجاته، على أن تقوم في وقت لاحق بإجراء فحص عشوائي لبعض العينات للتأكد من مطابقتها لهذه المعادلات.

من جهته ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير التطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل إجراءاتها وجعلها الكترونية، حيث لمس القطاع الصناعي التغبير الكبير والايجابي في اسلوب التعامل مع الصناعيين، ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين غرف الصناعة ودائرة الجمارك لتعزيز التعاون وحل أي قضايا أو اشكالات تواجه القطاع الصناعي.

وطالب الجغبير بضرورة تواجد ممثل عن غرف الصناعة في جولات التفتيش التي تقوم بها دائرة الجمارك على المنشآت الصناعية.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي الأردني يساهم إلى حد كبير في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، كما أن لديها القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار الشحن، مشددا على أهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات اجرائية أو إدارية أمام الصادرات الاردنية اليها.

وأكد الجغبير ان القطاع الصناعي هو الأقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة المتفاقمة، وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي وأسواق التصدير، حيث اثبتت الدراسات ان زيادة الصادرات بما قيمته ملياري دولار، يسهم في خلق (85) الف فرصة عمل جديدة.

وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا من بينها آلية تخمين قيمة المواد الاولية ومدخلات الإنتاج الصناعية، وجولات التفتيش وتقدير قيمة الغرامات على المكلفين، ونظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة، والطرود البريدية ضمن التجارة الإلكترونية وضرورة وضع ضوابط ومعايير لها.