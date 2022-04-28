القضاة يوعز بتسهيل إجراءات المواطنين الزائرين لمنطقة العقبة

التقى مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية المهندس نايف البخيت ومحافظ العقبة محمد الرفايعة ومجموعة من قادة الأجهزة الأمنية ومدراء الأجهزة المعنية خلال الزيارة التي قام بها مساء الأربعاء لمديرية جمرك العقبة؛ للوقوف على أبرز التحديات والقضايا التي تواجه حركة التخليص على البضائع وحركة مرور المواطنين القادمين والمغادرين عبر مركزيّ وادي عربة ووادي اليتم خلال الفترة القادمة، حيث أكّد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة وبذل كافة الجهود لتسهيل إجراءات التخليص على البضائع وتسهيل حركة عبور المواطنين من وإلى منطقة العقبة الاقتصادية، خصوصاً خلال فترة عطلة عيد الفطر التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لحركة السياحة الداخلية وخصوصاً إلى منطقة العقبة.

وأكد القضاة أن الدائرة تسعى بكل إمكاناتها لتطوير وتسريع الإجراءات الجمركية المقدمة في المراكز الجمركية المختلفة، مشيراً إلى أنه قد أوعز لمديرية جمرك العقبة لتفعيل خطة الطوارئ؛ بغية استيعاب ازدياد الحركة السياحية النشطة عبر المنافذ التابعة للمديرية خلال عطلة العيد؛ بهدف التخفيف على المواطنين من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات.

والتقى القضاة خلال الزيارة مع إدارة وكوادر مديرية جمرك العقبة وعدد من قادة ومسؤولي الأجهزة المعنية، كما شاركهم طعام الإفطار، حيث أبدى تقديره للجهود المميزة المبذولة من قبلهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والارتقاء بالعمل الجمركي والعمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الجمركية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.