القضاه: توفر سلع غذائية بكميات كبيرة في “الاستهلاكية المدنية”

عمان- الغد- أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاه عن توفر كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية والغير غذائية في اسواقها المنتشرة في محافظات وألوية المملكة.

وأضاف القضاه في بيان اليوم, الثلاثاء ان اسواق المؤسسة احتاطت بكميات اضافية من السلع تحسباً للمنخفض الجوي المتوقع ان يؤثر على المملكة مساء اليوم. مشيراً انه يتوفر لدى مستودعات المؤسسة مخزون استراتيجي عالي من كافة السلع الغذائية وخاصة الاساسية منها كــ (الارز, الزيوت, السكر, الحليب, الدجاج المجمد, الشاي, البقوليات والحبوب).

وبين القضاه انه تم اتخاذ عدة اجراءات لاستمرار توفر كافة السلع داخل اسواق المؤسسة من خلال تسيير كامل شاحنات المؤسسة والبالغ عددها 40 شاحنة والمحملة من البضائع والسلع الاساسية وتزويد الاسواق والتأكد من عدم انقطاع اي مادة.

وتوقع القضاه ان يرتفع عدد مرتادي اسواق المؤسسة اليوم مع قرب تعمق المنخفض الجوي.

وأهاب القضاه بالاخوة المواطنين انه بامكانهم التواصل مع ادارة المؤسسة لأي استفسار او تقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة (الخط الساخن رقم 4885843, أو من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك, او من موقع المؤسسة الالكتروني, او مراجعة خدمة الجمهور/ مكتب مدير السوق).

ولفت القضاه بالاخوة المواطنين مرتادي اسواق المؤسسة بضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وتحميل تطبيق أمان, حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.