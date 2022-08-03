القطارنة: استفدت من إدارة “طائرة غرب آسيا” للشباب وأطمح للعالمية

مصطفى بالو



عمان – أكد الحكم القاري في كرة الطائرة أحمد القطارنة، استفادته من تجربة المشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، والتي اختتمت منافساتها في مدينة الدمام بمشاركة 10 منتخبات عربية، وتوج المنتخب السعودي باللقب عقب فوزه في المباراة النهائية على البحرين بنتيجة 3-0.

ورد الحكم القاري القطارنة على استفسارات “الغد” بعد عودته من السعودية، قائلا: “أشكر اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، ونائبها جهاد قطيشات ورئيس لجنة الحكام وليد النجار، على منحي فرصة التواجد في البطولة القارية للشباب، والتي قدمت لي الكثير، من خلال مشاركة نخبة من الحكام العرب، وسط إشادة بالمستوى الذي قدمته والذي يعكس سمعة ومكانة التحكيم الأردني”.

وأضاف: “بعد أن وصلت إلى السعودية مع بعثة المنتخب الوطني للشباب، خضعت للامتحانات النظرية والعملية، والتي حاكت التعديلات الجديدة في قانون اللعبة الدولي، والحمدلله الذي وفقني باجتيازه، وسط إعجاب وإشادة لجنة الاحتكام، وبعدها تم الاجتماع بالحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة، حيث شاركت حكما أول في لقاء قطر وفلسطين، وحكما ثانيا في مباراة السعودية والكويت، وأيضا حكما ثانيا في مباراة فلسطين والسعودية، وحكما أول في مباراة الكويت وقطر، وحكما ثانيا في لقاء السعودية وقطر، وحكما أول في مباراة ربع النهائي التي جمعت الإمارات والسعودية، وكذلك في نصف النهائي حكما ثانيا بين العراق والسعودية، وحكما أول لإدرة المباراة النهائية بين البحرين والسعودية”.

وعن تعيينه حكما أول لإدارة المباراة النهائية، أجاب الزيود: “كانت فرحتي لا توصف عندما حصلت على ثقة لجنة حكام الاتحاد القاري، وعينت حكما أول في المباراة النهائية، ما أعتبره شهادة تقدير لمستوى التحكيم الأردني، لا أخفي أنني شعرت بمسؤولية كبيرة، لكني تسلحت بتوفيق الله، والإرادة والتحدي وكنت مثار إعجاب لجنة التحكيم، وحصلت على الإشادة والإطراء من الصحف والمواقع الإلكترونية في السعودية، وضاعف فرحتي ما قاله لي نائب رئيسة الاتحاد قطيشات، ورئيس لجنة الحكام النجار وأمين السر محمد الزيود، ما دفعني لتقديم الأفضل، وأتمنى أن تتواصل مشاركة التحكيم الأردني في مختلف البطولات العربية والقارية والدولية”.

وحول المستوى الفني للبطولة وأكثر المنتخبات التي لفتت انتباهه في البطولة القارية، رد القطارنة: “حفلت البطولة بمستويات فنية مرتفعة، وتميزت لقاءاتها بالقوة والندية، واصطدم منتخب الشباب بحاجز الفئة العمرية، حيث معدل أعمار لاعبينا لا يتجاوز 16 عاما، فيما أعمار المنتخبات العربية تحت 20 سنة، وشاركت في البطولة بجاهزية كبيرة، وكان المنتخب السعودي حامل اللقب الأبرز على المستوى الفني، فيما كان المنتخب الفلسطيني “الحصان الأسود” في البطولة، وأحرج الكثير من المنتخبات ومنها البطل، ووقف بالمركز الخامس على سلم ترتيب المنافسات القارية”.

وتحدث القطارنة عن طموحاته المستقبلية في تحكيم الكرة الطائرة، قائلا: “بالتاكيد بوصلة طموحي تتجه نحو المشاركة في إدارة البطولات العملية، وأجتهد لتقديم الأفضل، وأمضي خطوة بخطوة لنيل الشارة الدولية، التي تحتاج إلى المزيد من العمل، وأهتم حاليا بتطوير قدراتي سواء على المستوى المحلي أو القاري، ومواكبة المستجدات في قانون اللعبة الدولي، وأنوي الحصول على أفضل التقييمات في كل البطولات التي أشارك فيها، وأجد أن مشاركة الحكم الأردني في إدارة مباريات البطولات الخارجية، يختصر الكثير من الوقت في عملية التطوير المنشودة والتي تصب في مصلحة اللعبة”.