القطاعات الانتاجية والتجارية تفتح أبوابها في مدينة العقبة-(فيديو)

احمد الرواشدة

العقبة- افتتحت القطاعات الانتاجية التجارية والصناعية في مدينة العقبة أبوابها، اليوم الأحد، منذ الساعة العاشرة صباحا بعد قرار مركز ادارة الازمات بعد قرار الحكومة بتشغيل تلك القطاعات وفقا للشروط والاجراءات الصحية المتبعة.

وبدأت المحلات التجارية بفتح أبوابها، حيث فتحت محلات المواد التموينية والالبسة والمطاعم الشعبية وقطع السيارات ومواد البناء والاجهزة الكهربائية فيما بقيت الشواطئ العامة والمدارس والجامعات مغلقة.

وعبر تجار وصناعيين عن سعادتهم بعودة تشغيل تلك القطاعات لتعويض خسارتهم عن الايام الماضية ودفع التزاماتهم المالية تجاه العمال والموظفين وإيجار محلاتهم.

وعملت سلطة العقبة بالتعاون مع محافظة العقبة والجهات ذات العلاقة على تشكيل 48 فرقة تحمل صفة الضابطة العدلية لمراقبة الاسواق ومدى التزام المواطنون والتجار والقطاعات المسموح لها بالعمل بالاشتراطات والاجراءات الصحية وتحويل المخالفين الى الجهات ذات العلاقة.

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اصدرت مجموعة من القرارات بناء على تعليمات مركز إدارة الازمات الوطني في غلق وعزل محافظة العقبة بدء من صباح اليوم.