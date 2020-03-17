القطاعات المستثناة من قرار تعطيل القطاع الخاص

عمان- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن القطاعات الحيوية المستثناة من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء، والمتضمن، تعطيل القطاع الخاص، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستثنت الوزارة من قرار الحكومة، أولاً: القطاعات الصناعية والتجارية وتضم؛ سلاسل التوريد الغذائي بما فيها المطاحن، المخابز، الدواجن، اللحوم، الألبان، محلات بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والمياه، وشركات توزيع ونقل المواد الغذائية والخضار والفواكه.

كذلك استثنت صناعة الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية ومستودعات الأدوية، وصناعة الورق الصحي، وصناعة المنظفات والمعقمات، وقطاع التعبئة والتغليف والبلاستيك والألمنيوم اللازم للمواد الغذائية والزراعية والدوائية والمنظفات.

ثانياً: قطاع المياه، ويضم شركات المياه (اليرموك، مياهنا، العقبة)، و(تشغيل وصيانة محطة السمراء)، ومشروع ناقل الديسي، ومشروع وادي عربة، حصراً وبالحد الأدنى اللازم لإدامة العمل.

ثالثاً: قطاع الطاقة، ويضم كافة شركات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وبالحد الأدنى لإدامة العمل.

كذلك تم استثناء، شركة مصفاة البترول الأردنية ومراكز تعبئة الغاز البترولي وشركات تسويق المشتقات النفطية ومحطات المحروقات، وشركة فجر الأردنية المصرية، والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، وشركة صناعات الغاز الوطنية، وسيارات النقل العاملة على نقل النفط الخام والمشتقات النفطية ومراكز بيع الغاز بالتجزئة بكافة أنواعها.

رابعاً: قطاع الزراعة، ويضم؛ مؤسسات استيراد وتصدير وبيع المواد الزراعية ومستلزمات الإنتاج للثروة الحيوانية والنباتية وبالحد الأدنى لإدامة العمل.

كذلك تم استثناء محطات التعبئة والتدريج والتخزين، والتجار والمتداولين بالمنتجات الزراعية بالأسواق المركزية ومحلات التجزئة العاملة في بيع المنتجات الحيوانية والنباتية، وأصحاب المزارع والعمال الزراعيين ضمن مناطق الإنتاج والعمل، المركبات المحملة بالمنتجات الزراعية والحيوانية ومستلزمات انتاجها، العيادات والصيدليات البيطرية.

خامساً: قطاع الخدمات اللوجستية ويضم، شركات الخدمات اللوجستية بما في ذلك وكلاء الملاحة والنقل الجوي وشركات التخليص والشحن التجاري والتزويد والتوزيع والتحميل والتنزيل وشركات إدارة وتنظيم النقل وبالحد الأدنى لإدامة العمل. وشركات الأمن والحماية أيضاً.

سادساً: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: ويضم شركات الاتصالات وبحد الأدنى من عدد الموظفين لإدامة عملها، وموظفي مراكز خدمات الاتصال (Call Centers) لضمان استدامة تقديم الخدمات على أن يقوم 50 بالمئة منهم على الأقل بعملهم في المنازل مع نهاية يوم غد الاربعاء، و100 بالمئة مع نهاية يوم السبت المقبل.

كذلك تم استثناء الشركات التي تعمل على تجهيز منصة التعلم عن بُعد (إدراك، موضوع، أبواب وجو أكاديمي)، وإلزام باقي الموظفين في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (غير المذكورين) بالعمل من المنازل وحسب قرارات وتوجيهات إداراتهم لتحديد من عليه الحضور إلى إدارات الشركات ومن عليه العمل من المنزل.

سابعاً: قطاع الإعلام، ويضم؛ وسائل الإعلام الخاصة من صحف ورقية ذات مواقع إلكترونية، والمواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة، ومحطات التلفزة، وقنوات الإذاعة، والمكاتب التمثيلية لوسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الأردن، ومكاتب الخدمات الإعلامية ويسمح لهم بالعمل والحركة والتنقل على أن يراعى في عمل هذه المؤسسات استخدام الحد الأدنى والضروري من الموظفين لإدامة عمل مؤسساتهم، ومراعاة إجراءات الوقاية الصحية التي تقرها وزارة الصحة، وأن يتم الاعتماد على العمل عن بُعد قدر الإمكان لتخفيف أعداد الموظفين العاملين.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة القطاعات المستثناة أعلاه من قرار التعطيل لتزويدها خلال 24 ساعة بإجراءات السلامة العامة المتبعة من قبلهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك تزويد الوزارة بأسماء المصانع والمنشأة التي ينطبق عليها القرار وكذلك أسماء الموظفين القاطنين في محافظة خارج المحافظة التي يعمل بها بما في ذلك مواقع سكناهم. -(بترا)