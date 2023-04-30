القطاع التجاري: فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

عمان-عبر القطاع التجاري والخدمي عن فخره واعتزازه بكل الجهود التي يبذلها عمال الأردن بمختلف الميادين والمواقع، مثمنا الجهود التي يبذلونها لتعزيز مسيرة البناء والتنمية.

واستذكر القطاع التجاري والخدمي الرعاية والاهتمام الذي يلقاه عمال الاردن من جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات المستمرة لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير التدريب اللازم لهم من اجل دخول سوق العمل مؤهلين مهنيا وفنيا.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق في بيان اليوم الاحد بمناسبة “يوم العمال” الذي يصادف يوم غد الاثنين، ان العمال حظوا على الدوام برعاية جلالة الملك وتمكينهم من القيام بدور فاعل ومؤثر في خدمة الوطن وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وضمان حقوقهم على الشكل الذي يؤمن لهم العيش الكريم والمستقبل الامن.

واضاف ان القطاع التجاري والخدمي ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الاقتصاد الاردني جراء الاحداث المتتالية بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ما زال قادرا على توفير فرص العمل للأيدي العاملة الاردنية انطلاقا من دوره الوطني بالمساهمة في محاربة البطالة.

واكد الحاج توفيق ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بمجالات التدريب للعمال الأردنيين وصقل مهاراتهم للارتقاء بمستوى كفاءتهم التي تؤهلهم للعمل بمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.

ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه عمال الأردن في سائر ميادين العمل والانتاج ودفع مسيرة البناء والتطوير والتحديث والمساهمة بالنهضة الاقتصادية وتقدم ورفعة الوطن بكل كفاءة واقتدار.

واشار إلى أن القطاع التجاري والخدمي بمختلف مؤسساته حريص على الاهتمام بتدريب الشباب واعدادهم والمساعدة في توفير فرص العمل لهم وتعزيز مشاركتهم بالإنتاج والإبداع وإطلاق قدراتهم نحو الابتكار والتنافس وتشجيع المبادرات الفردية لديهم وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية.

ولفت إلى الدور والتعاون بين القطاع التجاري ووزارة العمل خصوصا بمجال التدريب المهني وتطوير مهارات الشباب وتاهليهم ورفدهم بالخبرات التي تؤهلهم للعمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وذكر أن القطاع التجاري والخدمي بالمملكة يشغل اكثر من نصف مليون أردن مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهو أكبر القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل، واستيعابا للوظائف بما يسهم في التخفيف من معدلات البطالة.

واعرب الحاج توفيق باسم مجالس غرف التجارة بعموم المملكة عن أمنياتهم لعمال الاردن بتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والنجاح على درب مسيرة الخير والعطاء والانتاج.

وقال الحاج توفيق إن الجميع على ثقة كبيرة ان الاردن وبهمة عماله وابنائه المخلصين قادر على مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية تنعكس على مسيرة الاقتصاد الوطني والمضي مع قيادته الهاشمية بمسيرة بناء الوطن.