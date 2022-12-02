القطاع التجاري يختار ممثليه بمجالس إدارات غرف التجارة والقطاعات السبت

يتوجه القطاع التجاري بعموم المملكة، السبت، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليه بمجالس إدارات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2022.

ويبلغ عدد المقترعين الذين يحق لهم المشاركة بعملية التصويت 27982 تاجرا، فيما قد تتأجل عملية الانتخاب في بعض الغرف في حال لم يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة إلى يوم العاشر من الشهر الحالي.

ويبلغ عدد التجار الذين ترشحوا لخوض انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة، 240 مترشحا بينهم سيدتان بالعاصمة عمان، بالإضافة إلى 23 آخرين لخوض انتخابات القطاعات التجارية العشرة التي ستنضم لمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب جاهزيتها لإجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة لغرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022 بعموم المملكة وذلك من خلال إعداد وتنفيذ خطط التوعية والتثقيف الخاصة بالعملية الانتخابية.

وعملت الهيئة التي تشرف على إجراء الانتخابات، على تدريب رؤساء وأعضاء لجان الإشراف على إدارة الانتخابات في الميدان، وتجهيز سجلات المقترعين والبطاقات الانتخابية، والتأكد من جاهزية الربط الإلكتروني، واعتماد الصحفيين والإعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين كضمانة من ضمانات النزاهة التي اتبعتها الهيئة.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم السبت الثالث من شهر كانون الأول/ديسمبر، موعدا للاقتراع، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، فتؤجل عملية الاقتراع ليوم السبت العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر ويكون النصاب قانوني بمن حضر.

27 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان

ففي العاصمة، تتنافس ثلاث كتل شكلها التجار لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمان.

ويخوض انتخابات الغرفة 27 مترشحا بينهم سيدتان، توزعوا على كتلة (عمان) التي يرأسها محمد علي البقاعي وتضم بعضويتها النائب عبدالرحمن العوايشة ويوسف حيدر مراد وبثينة الطراونة ومعاذ الشريف وعبد الرحمن النابلسي واشرف زكريا والدكتورة منى جردانة وخالد عوض.

أما الكتلة الثانية فهي (العطاء) ويرأسها أسعد القواسمي، وعضوية ماهر يوسف وياسر أبو شيخة وعاطف حسونة وهشام الحديد وتيسير الخضري وماهر الطويل وعودة الرمحي وأحمد علوش.

والكتلة الثالثة هي (التاجر) ويرأسها خليل الحاج توفيق، وتضم بعضويتها، محمد طهبوب وفلاح الصغير وعلاء ديرانية ونبيل الخطيب وجهاد المعاني وأمجد السويلميين وبهجت حمدان وخطاب البنا.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة عمان، 18018 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية تتوزع على القطاعات التجارية الـ 10، حيث يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في قطاع المواد الغذائية 2307، والكهرباء والإلكترونيات 808، والألبسة والنوفوتيه والمجوهرات 1299، والصحة والأدوية ومستلزماتها 1518، والإنشاءات ومواد البناء 2759.

كما يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها 1143، والمالي والمصرفي 291، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية 1061، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1106، والخدمات والاستشارات وغيرها 5726 مقترعا.

وتعد غرفة تجارة عمان أقدم غرف التجارة بالمملكة حيث تأسست عام 1923 وتضم بعضويتها ما يقارب 40 ألف شركة ومؤسسة تجارية.

1887 مقترعا بانتخابات غرفة تجارة إربد

من جهتها، أنجزت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة تجارة إربد لدورتها السابعة عشرة التحضيرات والترتيبات المتعلقة بمختلف جوانب العملية الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عوني شديفات، إن اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والحياد، مشيرا إلى أن جميع الكوادر التي ستدير الانتخابات أنهت تدريباتها وأصبحت بجاهزة تامة لإجرائها، لافتا إلى إجراء ثلاث تجارب ناجحة لعمليات الربط الإلكتروني وإدخال المعلومات والبيانات على الشاشات.

وبين الشديفات، أنه تم تخصيص خمس قاعات للانتخاب والفرز في مدينة الحسن الرياضية التي ستجري فيها الانتخابات، موضحا أن مجموع الأعضاء الذين يحق لهم الاقتراع 1887 ناخبا.

ويتنافس في انتخابات الدورة الحالية 19 مرشحا يتوزعون على كتلتين ومرشح مستقل هو أحمد الشيخ اكريم، فيما تضم كتلة (العهد)، التي يرأسها محمد الشوحة كلا من: تيسير نصيرات ومحمود الرشدان ومحمد صبيح العفوري ورائد القرعان ووسيم المسعد وأحمد الحواري وعماد المحمود وأيمن الغزاوي.

أما كتلة (المستقبل) التي يرأسها النائب الأسبق زيد الشقيرات، فتضم: موسى السعدي وعدنان العفوري وأحمد السالم بني هاني ومعتصم الكردي وفراس العمري ومحمد عبد الرزاق اكريم ورأفت القرعان وفيصل أبو ذان.

يشار إلى أن غرفة تجارة إربد تأسست عام 1950 تحت مسمى غرفة التجارة والصناعة قبل أن يتم تأسيس غرفة صناعة مستقلة عام 1999.

وتنقلت تجارة إربد من مبنى إلى آخر إلى أن استقرت في مبنى نموذجي عام 1998 يضم قاعات ومكاتب ومرافق متعددة منها مكتب لرخص المهن تابع لبلدية إربد ودائرة لكاتب العدل ومكاتب لمراقب الشركات ووزارة الخارجية والعمل والضمان الاجتماعي ومركز صحي متكامل وصيدلية، فيما قامت بشراء قطعة ارض لإنشاء معرض وناد للتجار.

15 مترشحا يخوضون انتخابات غرفة تجارة الزرقاء

وتتنافس كتلتان على الفوز بمقاعد مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء، الأولى كتلة (النهضة) وتضم: حسين شريم وزياد البغال وباسم الكيلاني وموسى أبو لاوي وخالد الزواهرة وجهاد المرايرة وفايز سكاكا ومحمد الشيشاني وعماد أبو البندورة.

أما كتلة (الوفاق) فتضم: لطفي الزين وجهاد السموعي وسليم الشمالي وعصام بشارات وخليل القاضي وأكرم أبو الفول.

ويبلغ عدد المؤسسات التجارية المسجلة في الهيئة العامة للغرفة والتي يحق لها الاقتراع في انتخاباتها، 1268 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية حسب كشوفات الناخبين النهائية المنشورة على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتعد غرفة تجارة الزرقاء من أقدم الغرف التجارية في المملكة وأعرقها، حيث يعود تأسيسها إلى عام 1958 وهي تعد أكبر الغرف التجارية في المملكة بعد العاصمة عمان، حيث ينتسب إليها أكثر من 11 ألف تاجر من مختلف القطاعات التجارية.

وتتمثل رسالة الغرفة التجارية في الزرقاء في إدارة علاقاتها مع القطاعات التجارية والمساهمة في تطوير التشريعات الاقتصادية بما يتناسب مع مصالح منتسبيها للنهوض بالقطاع التجاري.

وتهدف الغرفة إلى توعية القطاعات التجارية بالأمور المتعلقة بالأعمال التجارية: الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، تعزيز علاقات الغرفة مع المؤسسات الأخرى وتطويرها لخدمة القطاع التجاري، إضافة إلى المشاركة في تنمية التجارة الأردنية وتطويرها لخدمة كافة أبناء المملكة.

وتسهم الغرفة في رسم السياسات المتعلقة بالقطاع التجاري وفي وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها من أجل تحقيق المشاركة بتنمية التجارة وتطويرها وتعمل على نشر التوعية والتثقيف عبر تعزيز مفهوم “الاقتصاد المعرفي” القائم على مواكبة أحدث المعارف والخبرات وتنمية المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع التجاري بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

15 مترشحا بانتخابات غرفة تجارة جرش

بدوره، قال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة جرش محمد العلاونة، إن هناك 15 مترشحا يتنافسون على مقاعد مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2022-2026، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 448 شخصا منهم 29 سيدة.

ويتوزع المترشحون على كتلة (النهضة) التي تضم مصطفى المارديني وعلي الرواشده ومأمون حوامده وعقاب القادري واياد عبد الدايم وإدريس الربيع.

والثانية كتلة (التاجر) وتضم، محمد العتوم ورائد الكنجي وأحمد الكايد وسليمان العباس وحسين الحوامده وعماد جرن وأحمد عضيبات وعبد الرؤوف الشوبكي وإبراهيم الصمادي.

وأشار مدير غرفة جرش حمزة الطيطي، إلى أن الغرفة تمثل القطاع الصناعي والتجاري وتعمل على تطوير وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات من أجل تطوير الخدمات المقدمة لأعضائها ورعاية مصالح التجار.

وأضاف، أن من مهام الغرفة حل الخلافات بين التجار وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على جذب الاستمارات المحلية والأجنبية، وتتمتع الغرفة باستقلال مالي وإداري وتقوم بإصدار شهادات المنشأ.

340 ناخبا لانتخابات غرفة تجارة معان

من جهته، قال رئيس لجنة الأشراف على انتخابات غرفة تجارة معان محمد الدحيات، إن التجار الذين يحق لهم المشاركة بعملية الاقتراع التي ستجري بمقرها، وصل إلى 340 ناخبا، فيما هناك 18 مترشحا من مختلف مناطق المحافظة يتنافسون على مقاعد مجلس الإدارة.

والمترشحون بحسب الدحيات هم: عبدالله صلاح وأسامه سعيد ومحمد أبو كركي وسامي عليان وأسامه النوافلة وفواز المشاعلة وخالد كريشان ومحمد الشاويش وعبد الله المشاعلة ونعيم الشمري وإبراهيم أبو صالح وأيمن الرواشدة وأحمد الحسنات ومحمد المعاني وشاهر القرامسة وأحمد أبو رخية ومد الله الهباهبة وإبراهيم أبو صالح.

يشار إلى أن غرفة تجارة معان تأسست عام 1929 وينتسب لها ما يقارب 2500 منشأة تجارية.

19 مترشحا بانتخابات غرفة تجارة الكرك

ويتنافس على مقاعد مجلس إدارة غرفة تجارة الكرك 19 مترشحا، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الاقتراع 480 تاجرا.

ويتوزع المترشحون على كتلتين، واثنين مستقلين، الأولى كتلة (الوفاء)، وتضم ممدوح القرالة وخالد الحباشنة وناظم الحوراني وعبدالله جبريل وأيمن الجامدة وسامي المبيضين وأحمد المدني ومحمد صرايرة ومحمد القروم.

أما الكتلة الثانية فهي (الكرك)، وتضم أحمد البستنجي وفايز الزيادين وسالم سلهب وخليل الشرفا ووليد الضمور وسهل الحباشنه وتوفيق الاغوات وبكر الكساسبة، بالإضافة إلى معتز القروم وعمر الشمايلة كمستقلين

يشار إلى أن غرفة تجارة الكرك تأسست عام 1951 وكانت تضم فقط عشرات التجار لكن مع توسع الحركة التجارية تضاعف أعداد منتسبيها، وتسعى لخدمة الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري والخدمي وتذليل العقبات وتشجيع الاتفاقيات الثنائية والتجارة البنية وتشجيع استقطاب الاستثمارات وإيجاد فرص جديدة للعمل.

10 مترشحين بانتخابات غرفة تجارة مأدبا

من جهتها استكملت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة مأدبا استعداداتها لأجراء انتخابات الغرفة، بحسب رئيس اللجنة خالد القسوس.

وقال القسوس، إن عدد أعضاء الهيئة العامة للغرفة من المؤسسات التجارية التي يبلغ رأسمالها 5 آلاف دينار ومسدد للاشتراكات السنوية بلغ 384 مؤسسة يحق لها المشاركة بعملية الاقتراع.

وأضاف، أنه ترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة 10 مترشحين فقط، يتنافسون على تسعة مقاعد، ما يعني أن مترشحا واحدا فقط لن يفوز بعضوية الغرفة.

والمترشحون هم: حسام عودة ومازن الزيتاوي ويوسف السوريكي ويوسف صليح الشنب ومحمد المعايعة وعوني حمارنة وعيد الفلاحات ومحمود الطرمان وإبراهيم النجادا وأكرم أبو حشيش.

9 مترشحين لغرفة تجارة السلط

وفي السلط فقد بلغ عدد المترشحين لمجلس إدارة غرفة التجارة تسعة مترشحين، وهو عدد المقاعد المخصصة للغرفة وهم سعد سالم البزبز وحسن الخرابشة ومحمد الطالب وأحمد أبو هزيم وتيسير الزعبي وسائد عربيات وعصام غبون وماهر الأخرس وفايز أبو جمل، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع ألف ناخب.

وتعتبر غرفة تجارة السلط التي يبلغ عدد منتسبيها 5 آلاف، من أقدم وأعرق الغرف التجارية في الوطن العربي، حيث تأسست في عام 1883 وقد تشكلت في العهد العثماني وكانت تعرف باسم (تجارة اوطه سي) وكانت تهتم بالقطاع التجاري في المدينة.

وتسعى غرفة تجارة السلط إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ومواجهة أي صعوبات تعرقل نشاطات القطاع التجاري حيث يمتد نشاطها ليشمل مناطق بلدية السلط الكبرى وألوية ماحص والفحيص وعين الباشا ودير علا.

18 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة العقبة

بدورها، حددت غرفة تجارة العقبة مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز مركزا للاقتراع في انتخابات الغرفة التي يتنافس فيها 18 مترشحا موزعين على كتلتين، فيما يبلغ عدد المقترعين 1625 ناخبا من أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في محافظة العقبة ويمثلون مختلف القطاعات التجارية في المدينة السياحية التجارية الجنوبية.

ويتنافس على مقاعد مجلس إدارة الغرفة 18 مترشحا هم: جمال زيتون ونائل الكباريتي وموسى رزق ورامي الرياطي ومنصور شعث وسلامه المعايطه ومعن الزريقات وصباح أبو العز وأحمد شاهين وخماش ياسين وواصل الخصاونه وكامل القدره وعبد القادر الملاحيم وأسامه أبو طالب وعبد الله عابدين وسمير الخنشيري ونضال ذباح الجمل وإبراهيم فرجيان.

وتأسست غرفة تجارة العقبة عام 1965 ويبلغ عدد أعضاء هيئتها العامة 2900 عضوا، وتسعى لخدمة الأعضاء وتلبية احتياجاتهم وتقديم أحدث المعلومات عن السوق والاقتصاد والمساعدة في فتح أسواق التجارة الدولية وحل الخلافات التجارية بالتحكيم وتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإصدار شهادات المنشأ وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية.

10 مترشحين في انتخابات غرفة تجارة المفرق

ويتنافس 10 مترشحين في انتخابات غرفة تجارة المفرق للفوز بمقاعد مجلس إدارة الغرفة.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة المفرق التي تأسست عام 1972 ويحق لهم المشاركة بعملية الاقتراع 910 أعضاء.

ويتنافس على مقاعد غرفة تجارة المفرق 10 مرشحين هم: خيرو المشاقبة وجودت الشديفات وعماد الشملان وغاندي الطلافحة وصلاح الحايك وجميل الخزاعلة ورشيد الدحلة ومحمد الزيادنة وشرحبيل الشديفات ونبيل الوقفي.

11 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عجلون

بدوره، قال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة عجلون هاشم أبو احمده، إن 11 تاجرا تقدموا بطلبات ترشح لخوض انتخابات الغرفة يتوزعون على قطاعات تجارية متعددة.

والمترشحون هم: عرب الصمادي ومحمد البعول ومرضي المومني وسمير القضاة ومحمد الشويات وحمزة الصمادي وأيمن العيان وحكم محمد بعاره وعدنان شعبان وعبدالله الزغول ومحمود عمايرة.

وأشار إلى أن عدد الذين يحق لهم الاقتراع بالانتخابات يبلغ 135 تاجرا من مختلف القطاعات التجارية في المحافظة.

يشار إلى أن غرفة تجارة عجلون تشهد ولأول مرة منذ تأسيسها انتخابات حيث كان يتم أعضاء مجلس الإدارة بالدورات السابقة بالتزكية.

والغرفة منذ تأسيسها عام 2009، تعمل على توفير المعلومات والإحصاءات التجارية وتقديم المقترحات المتعلقة بالقوانين والأنظمة الاقتصادية وبما يسهم في تطوير الأعمال التجارية والصناعية وازدهارها، والوصول إلى بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.

وتقدم غرفة تجارة عجلون خدمات المصادقة على شهادات منشأ للبضائع والمنتجات الصناعية والزراعية وسجلات الأعضاء المنتسبين لديها وتقديم الدعم لمنتسبيها المتضررين والمحتاجين وفض المنازعات والخلافات بطرق ودية ومن خلال التحكيم.

كتلتان تتنافسان بانتخابات غرفة تجارة الطفيلة

من جهته أكد رئيس لجنة الإشراف على انتخاب غرفة الطفيلة سمير الزحيمات، جاهزية اللجنة لإجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة التي ستقام في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز.

ويتنافس على الفوز بمقاعد مجلس إدارة الغرفة لأعضائها التسعة، 18 مترشحا موزعين على كتلتين، فيما يبلغ عدد المقترعين من الهيئة العامة 211 تاجرا من مختلف القطاعات التجارية في المحافظة.

وترشح لانتخابات مجلس غرفة تجارة الطفيلة، عودة الله القطيطات وفخري العوران وعلي الرواشده وأحمد الخصبه وأكرم الخلفات وياسين الحجايا وعصام العطيوي وياسين القوابعه وإبراهيم العمايره وجهاد العوران.

كما ترشح لانتخابات الغرفة أحمد الحجاج وجهاد الهوامله وسعود الخمايسه وإبراهيم العطيوي ومحمد الفريجات وسلامه زنون وأحمد القوابعه ومحمد القرارعة.

وبين الزحيمات، أنه تم تخصيص لجنة للفرز والاقتراع وصندوقين للاقتراع موزعة في قاعتين في وقت تم فيه إنهاء جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان إجراء العملية الانتخابية بيسر وسهولة وبأقصى درجات الشفافية والنزاهة، لافتا إلى أن صناديق الاقتراع ستفتح أمام المقترعين الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، حال اكتمال النصاب القانوني.

544 مقترعا بانتخابات غرفة تجارة الرمثا

من جهتها، أنهت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة تجارة الرمثا لدورتها الثالثة عشرة الترتيبات اللازمة المتعلقة بمختلف جوانب العملية الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة تجارة الرمثا عبد الله سميرات، إن اللجنة أجرت عدة تجارب ناجحة في عملية الربط الإلكتروني وإدخال المعلومات والبيانات على الشاشات، مؤكدا أن اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات وفق أعلى معايير الدقة والنزاهة والحياد.

وأضاف السميرات، أنه خصص قاعتين للانتخاب والفرز وقاعة للاستعلامات في مؤسسة إعمار الرمثا التي ستجري فيها الانتخابات، مبينا أن الأعضاء الذين يحق لهم الاقتراع يبلغ 544 ناخبا.

ويتنافس في انتخابات الدورة الحالية 18 مترشحا يتوزعون على كتلتين هما، كتلة (الرمثا الشعبية) برئاسة النائب عبد السلام ذيابات وعضوية فريد السقار وسليمان سمارة ومنتصر خويلة وأمجد عبيد الله وأحمد العرجاني وعثمان مخادمة وفادي أبو عامود ومأمون المصري.

فيما تضم كتلة (تجار الرمثا) التي يرأسها مخلص الضايع، قاسم المصري وحسن درايسة وعمر الزعبي وباسل الخزاعلة وجهاد البشابشة ورياض أبو دية وأسامة الشرع وصبري الزعبي.

يذكر، أن غرفة تجارة الرمثا تأسست عام 1969، وهي الغرفة التجارية الوحيدة في ألوية محافظات المملكة التي استحدث بها قبل سنتين مكتبا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لتصديق وإصدار معاملات التجار وتسهيل أعمالهم في لواء الرمثا.

11 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة الرصيفة

ويبلغ عدد التجار المترشحين للمنافسة على عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة الرصيفة 11 مترشحا منهم 9 شكلوا كتلة والآخرين كمستقلين، فيما يبلغ عدد التجار الذين يحق لهم المشاركة بعملية الاقتراع 397.

والمترشحون الذين شكلوا كتلة (الوطنية) هم: محمود الخلايلة وحسين موسى وناصر اصبيح وعثمان اعبيد وعلاء أحمد موسى وحيمور محمود حيمور وسليمان أبو هنية وعودة الله عزام ومحمد الرفاعي، فيما ترشح عدنان يونس وفتحي خاطر كمستقلين.

يذكر، أن غرفة تجارة الرصيفة تأسست عام 1997 وتضم بعضويتها 3700 مشترك يمثلون مختلف القطاعات التجارية والخدمية، وتقدم مختلف الخدمات للتاجر من إصدار شهادات المنشأ والتحقق منها وشهادة إثبات صفة التاجر وسجل تجاري في حالة الحاجة للسفر.

ويوجد في مقر تجارة الرصيفة مكتبا للضمان الاجتماعي لتسهيل عمل التجار، وتعمل الغرفة على حل الخلافات بين التجار والتشبيك مع المؤسسات الرسمية كالبلدية لتسهيل عمل التاجر عند إصدار رخص مهن ومكتب العمل لاستقدام الأيدي العاملة.

17 مترشحا بانتخابات غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي

وأوضح مدير غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي طارق البطوش، أن عدد من يحق لهم الانتخاب في الغرفة من كافة مناطق اللواء 188 ناخبا وعدد المترشحين 17 مترشحا.

والمترشحون هم: حسين النوايسة ويونس الطراونة وضرغام القرالة وأحمد الصرايرة وجواد البطوش وأحمد العضايلة ومحمد الهواورة وأحمد الصرايرة وسعد الذنيبات.

كما ترشح محمد القطاونة وعزات الطراونة ورأفت الصرايرة وبكر الطراونة وظاهر الطراونة وناصر أبو النادي ورائد الصرايرة ومحمد النشوي.

وحسب البطوش، تؤدي الغرفة مهام كثيرة، منها تسجيل وترخيص الحرف والمحال التجارية وتجديد الاشتراكات السنوية وتصديق الكفالات العدلية ورعاية مصالح التجار والتحكيم بحال المنازعات التجارية.

وأشار إلى أن غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي تأسست عام 1987 بموجب قانون غرف التجارة رقم 41 لسنة 1949 وتعديلاته، ومقرها في لواء المزار الجنوبي، حيث تهتم الغرفة برعاية مصالح التجار في اللواء وتتعاون مع غرفة تجارة الأردن على تنمية التجارة الداخلية والخارجية للمملكة.

4 مترشحين لانتخابات غرفة تجارة لواء الشونة الجنوبية

وبلغ عدد المترشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة لواء الشونة الجنوبية 4 مرشحين فقط، فيما ستقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتعيين الأعضاء الخمسة الباقين لإكمال المجلس، فيما يبلغ عدد من يحق لهم المشاركة بعملية الاقتراع 162 منشأة.

والمترشحون هم: أحمد حسين وعبد الله العدوان ومنصور الشافعي وعواد البليلات.

وتقدم الغرفة التي تأسست سنة 1995 خدمة للقطاع التجاري بلواء الشونة الجنوبية البالغ عددهم 1200 تاجر، حيث أسهمت بتنشيط الحركة التجارية وتحسين المناخ الاستثماري خصوصا تجارة المحاصيل الزراعية.

23 مترشحا لانتخابات القطاعات التجارية

إلى ذلك، يبلغ عدد المترشحين لانتخابات القطاعات التجارية العشرة التي ستنضم لمجلس إدارة غرفة الأردن 23 مترشحا بعموم المملكة.

والمترشحون هم: محمود الجليس وشادي الدباس وتيسير يونس عن قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها، وفراس سلطان وجمال فريز عن القطاع المالي والمصرفي، وموسى عواد وجمال الرفاعي عن قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها، وماهر عبد النبي وسلامة الجبالي عن قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها، وهيثم الرواجبة ويوسف العالم عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وترشح سلطان عبدالله ومنير ديه عن قطاع الألبسة والنوفوتية والمجوهرات، وجمال عمرو ومحمد الزمر عن قطاع المواد الغذائية، وإبراهيم النوايسة وجمال الدرديسي عن قطاع الإنشاءات ومواد البناء، وهمام حبنكه وشرف الهياجنة وهيثم أبو زبيد عن قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، ورائد الخليل ونبيل الشرباتي وحاتم الزعبي عن قطاع الكهرباء والإلكترونيات.

بترا