القطاع التجاري يطلق مبادرة لتحفيز الاقتصاد ودعم بيئة الأعمال

طارق الدعجة

عمان– لوح ممثلو قطاعات تجارية وخدمية وزراعية باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتقديم حوافز وحلول فورية لتنشط القطاع الذي يمر بحالة ركود غير مسبوقة أدت لإغلاق العديد من المحال التجارية.

وأكد هؤلاء خلال لقاء نظمته غرفة تجارة الأردن مساء اول من امس في مقر غرفة تجارة عمان أن خطة التحفيز التي اعلنت عنها الحكومة اخيرا تعتبر بداية جديدة ولكنها منقوصة وغير مكتملة لعدم شمولها لقطاعات اقتصادية حيوية مهمة.

ورفضوا في الوقت نفسة ان يكون هنالك تهميش وغياب للقطاع التجاري والخدمي والزراعي ضمن خطة التحفيز في ظل دور القطاع ومساهمته بالناتج المحلي الاجمالي إلى حوالي 60 % وتشغيله أكثر من 450 الف جلهم أردنيون.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مبادرة اعدتها غرفة تجارة الأردن لتنشيط وتحفيز الاقتصاد الوطني تتضمن حزمة من الاجراءات والحلول والتي سيتم رفعها قريبا الى رئيس الوزراء د.عمر الرزاز لدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية. وتشمل المبادرة التي تم عرضها خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، تشخيصا للواقع الراهن للقطاع التجاري والخدمي وأبرز التحديات التي أدّت إلى تراجع نشاطه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، بالاضافة لمبادرات مقترحة للمساهمة في النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين.

وتتضمن المبادرة التي عرض تفاصيلها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في محور الإجراءات الفورية ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية والعبء الضريبي (تخفيض نسب الضريبة العامة على المبيعات) اضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية والتي تصل إلى (30-35 %) من قيمة البضائع المُستوردة وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية غير المُبرر والبالغ (5 %) على البضائع المستوردة المعفاة.

كما تتضمن في هذا المحور إلغاء نسبة ضريبة الدخل التي تستوفيها الجمارك الأردنية على قيمة البيان الجمركي عند الاستيراد وتُورّدها إلى الخزينة، والبالغة نسبتها (2 %) وتخفيض الهامش بين نسبة الفائدة على الاقتراض ونسبتها على الودائع اضافة لتخفيض نسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي وإزالة التشوهات في الحوافز والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين في مختلف مناطق المملكة.

وفي محور التشريعات والقوانين تطالب المبادرة بتعديل قانون المالكين والمُستأجرين لتحقيق العدالة بين الطرفين (المالكين والمُستأجرين) وتعديل قانون نقابة المُحامين الأردنيين، ضريبة الدخل، قانون الاستثمار، الجمارك الأردنية اضافة الى تعديل نظام الأبنية وتنظيم المُدن داخل حدود البلديات وإيجاد تشريع تنظّم التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية) وأنظمة رقابية عليها. كما تقترح المبادرة ضرورة تشكيل لجان مُشتركة بين كافة الوزارات والدوائر الحكومية مع ممثلي القطاع الخاص وضرورة التشاور قبل إقرار التشريعات أو اتّخاذ القرارات وعدم اتخاذ أي إجراء من حيث توقيع و/أو الغاء أي من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى إلا بالتشاور مع القطاع الخاص وإثبات جدواها أو عدم جدواها بالنسبة للاقتصاد الأردني ومنتجاته.

واكدت المبادرة ضرورة إعادة النظر بالقرار الأخير حول الحجز التحفظي على الشركاء حيث يتم الحجز على حصص الشركاء في رأس مال الشركة أو الحجز على الأصول وإعادة النظر بقرار تحديد آلية إصدار رخص استيراد غير تلقائية لمادة الاسمنت المائي البورتلاندي الأبيض.

وشددت على ضرورة إعادة النظر بتحديد آلية اصدار رخص استيراد غير تلقائية لسعلة عبوات تعبئة العصير والمشروبات من الألمنيوم وقرار إلزام المدارس الخاصة بشراء احتياجاتها من الزي الموحد للطلبة من الصناعة المحلية. واكدت ضرورة إعادة النظر في آلية التخليص والرسوم الجمركية المدفوعة وآلية استردادها عند التخليص في العقبة واعتماد آلية تخمين موحد مطبقة في جميع المراكز الجمركية في المملكة والالتزام بالفترة المحددة للتحقيق والاعفاء من الرسوم في حال تكرار نفس المنتج ونفس المستورد عند التحقق على رسوم لدى المواصفات والمقاييس.

واقترحت إعادة النظر في ارتفاع الغرامات المفروضة على شركات التخليص والطلب من دائرة الجمارك مراعاة الظروف العامة لشركات التخليص التي تعاني جراء الظرف الاقتصادي السائد والمرتبط بظروف الدول المحيطة وزيادة الرقابة على الساحات الجمركية والعاملين فيها لحماية ممتلكات التجار.

واكدت ضرورة إعادة النظر في التأخر بإنجاز المعاملات الجمركية الواردة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء والسماح بإدخال البضائع من المراكز الجمركية بتعهد جمركي لحين صدور النتائج المخبرية والعودة عن الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

وشددت على ضرورة إعادة النظر بنظام دائرة اللوازم العامة وتشكيل اللجنة العليا للتفتيش ومعالجة التحديات التي تواجه السياحة التعليمية والسياحة والعلاجية وتنمية النقل السياحي ودعمه بحوافز جديدة واعادة تبعيته لوزارة السياحة إعفاءات ضريبية غير كافية ولمدة قصيرة.

واكدت اهمية معاملة القطاع السياحي بخصوص اسعار الكهرباء كقطاع صناعي والتوسع في منظومة القرض السياحي من خلال زيادة قيمة القرض بأن لا تقل عن 10 ملايين دينار وبفائدة مخفضة وبفترة مريحة.

واكدت ضرورة الغاء استيفاء ضريبة عن شركة الاستشارات الإدارية والتدريب عند تقديم خدماتها لغير الأردنيين من خارج الأردن بما ينعكس سلباً على تمكين هذه الشركات وعدم قدرتها على الاستمرار وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على خدمة التحميل ودراسة امكانية السماح للتاجر بإدخال عمال الشركات للقيام بالمهمة بسبب ارتفاع الرسوم على خدمة التحميل والتنزيل في الساحات الجمركية. وطالبت بضرورة إعادة النظر بآلية احتساب تخمين قطع السيارات وخاصة (الهايبرد) واعتماد الكلفة المالية لقطع السيارات اساساً للجرد لتسهيل العملية وتجنيب التجار الغرامات الناتجة عن عملية الجرد وتخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات على إطارات الشحن.

واشارت الى ازدياد التهريب بسبب ارتفاع رسوم الدمغة على الذهب التي لا تتناسب مع القيمة وخروج الأردن من التنافس مع دول الجوار لعدم وجود دمغة على الفضة ووجود رغبة لشراء الفضة من الخارج لانخفاض التكاليف التجارية، بالاضافة الى إعادة النظر في التعليمات التي أعدتها وزارة الداخلية لترخيص صالونات التجميل.

واكدت ضرورة معالجة نقص السيولة الناتجة عن استيفاء ضريبة المبيعات وضريبة الدخل مقدما من أغلب الشركات العاملة في القطاع الطبي واعادة النظر في آلية احتساب الرسوم الجمركية على السجاد وغياب التحفيز الفعلي لاستخدام الطاقة البديلة وانشاء وحدة تخليص في مطار الملك الحسين الدولي وإلزام شركة ميناء حاويات العقبة بالقبول ببرنامج أي فواتيركم للدفع الإلكتروني. واقترحت المبادرة ضرورة إعادة النظر بالإجراءات الفنية والإدارية للتحقق من العلامة التجارية والفحوصات المخبرية للأجهزة الكهربائية واعتماد الفحوصات المخبرية للمختبرات المعتمدة وعدم فحص البضائع المستوردة والمرفقة بشهادة فحص مرة أخرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس لزيادة الكلفة على التاجر.

واشارت الى ضرورة اعادة النظر بالضريبة المفروضة على العدسات الطبية والنظارات الطبية وكريمات المُعالجة وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسات الرسمية لصالح القطاع التجاري واعفاء الشركات من رسوم الاتلاف واعفاء صادرات الأدوية الاردنية من ضريبة الدخل الى جانب إعادة النظر بالكثير من الإجراءات المتبعة في وزارة الزراعة والمتعلقة باستيراد بعض المواد الغذائية.

واقترحت المبادرة ضرورة تخفيض أو إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الاستهلاكية وايجاد آلية ثابتة وعادلة تضبط عملية التصنيفات الجمركية للأدوية وتعديل قانون أسواق الجملة المركزي واصدار تشريعات خاصة باستخدامات المياه والمعالجة للقطاع الزراعي تفعيل صندوقي إدارة المخاطر الزراعية ودعم الثروة الحيواني ورفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي وإعادة النظر بهيكلة سلطة وادي الأردن.

واكدت المبادرة ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء على المزارعين وإعادة النظر بتسعيرة الكهرباء وبند سعر المحروقات ومنح المُنتج الوطني من التمور الإعفاء من ضريبة المبيعات ودعم قطاع التمور وخفض بدلات التخزين ورسوم المناولة في ميناء العقبة وإعادة النظر في اجراءات ورسوم تسجيل شركات الصرافة وتشكيل لجنة لإجراء مسح شامل لرصد احتياجات سوق العمل الأردني وتطوير مخرجات التعليم وتفعيل برنامج خدمة وطن.

وخلال اللقاء اشار الكباريتي الى ان الغرفة تبنت المبادرة لوضع وصفة اقتصادية وطنية تتضمن عدداً من المطالب والمُبادرات والاقتراحات لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض به وتحفيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين.

ولفت الى ان المبادرة تمت بمشاركة من ممثلي القطاع الخاص ونقابات وجمعيات أصحاب العمل وسيتم رفعها الى رئيس الوزراء قريبا لادراجها ضمن خطة التنشيط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وبخاصة ان الحزمة الاولى منها لم تشمل انشطة القطاع التجاري والخدمي والزراعي.

وقال الكباريتي” يتوجب على الحكومة العمل على تحقيق مطالب القطاع التجاري والخدمي التي تستند إلى عملية الإصلاح والتحفيز الاقتصادي ووفقا للرؤى الملكية السامية” مشددا على ضرورة البدء بتعديل وتحديث مختلف القوانين الناظمة للأنشطة الاقتصادية لتوفير بيئة أعمال منافسة”.

ورأى ان خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية “متواضعة” ولم تشمل القطاع التجاري وحابت القطاع الصناعي واعطته الافضلية، مطالبا بتحقيق العدالة بين جميع القطاعات للعمل كجسم واحد لدعم النمو الاقتصادي.

بدوره، بين الحاج توفيق ان “القطاع التجاري والخدمي والزراعي الأردني شهد تطورا مهما بالسنوات الماضية ومن القطاعات المهمة والرئيسية للاقتصاد الوطني ويلعب دورا رئيسا بتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.

واشار الحاج توفيق الى مساهمة القطاع التجاري في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية لتسهيل التبادل التجاري.

الى ذلك، قال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس لجنة إعداد المصفوفة جمال الرفاعي ان “القطاع التجاري قام بتقييم خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة مؤخرا وتبين انها منقوصة وغير مكتملة ولا تلبي طموح القطاع التجاري”.

وبين ان المبادرة تأتي بهدف مساعدة الحكومة من خلال تقديم وصفة من وجهة نظر القطاع الخاص لتحسين الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، موضحا ان اعدادها تم بعد التواصل مع الغرف التجارية والجمعيات والنقابات واصحاب الأعمال لتحديد المعيقات والتحديات والحلول المقترحة.