القطاع الزراعي إلى أين؟

المهندس انور حداد *



القطاع الزراعي في الاردن يعاني اشد معاناة من نقص العمالة وارتفاع اجورها الى درجة تفقد العديد من منتجاته القدرة التنافسية الظاهرية في العديد من الاسواق التقليدية او الجديدة وتعاني قطاعات متخصصة منة ما يعانية القطاع الزراعي لا بل ويزيدعلية في ان العمالة اللازمة لهذة التخصصات يجب ان تكون مدربة وماهرة ويقع على عاتق الحكومة ووزارة العمل تامين هذا القطاع بالعمالة اللازمة لة في الاوقات المناسبة وبالاسعار المناسبة فقد ادت سياسات الحكومات المتعاقبة عبر السنوات من 2008-2020 الى ارتفاع حاد في اجور العمالة الوافدة وزيادة حوالاتها الى الخارج وبالعملات الصعبة اكثر من ثلاث اضعاف سنويا وتجاوز المبلغ الخمسة مليارات دولا على اقل تقدير وارتفعت نسبة كلف العمالة من كلف الانتاج الى ارقام غير مسبوقة افقت العديد من منتجاتنا التصديرية القدرة على المنافسة في الاسواق الخارجية فقد تجاوزت كلف العمالة 65% من كلف الانتاج في قطاع التمور وربما اقل منها قليلا في قطاع الزراعات المحمية وغيرها.

كما يعاني القطاع الزراعي فيما يعانية من اهم مشاكلة في تسويق منتجاتة سواء محليا او خارجيا فاحيانا تجد كسادا في المنتجات الزراعية نتيجة زيادة العرض وسياسات الاستيراد لبعض السلع وتدهورا في الاسعار نتيجة لذلك واحيانا تجد قلة في المعروض اما نتيجة الاحتكاركما يحدث في بعض السلع كالبطاطا او نتيجة الفجوات الموسمية او نتيجة الكوارث الطبيعية التي قد تلحق بالقطاع اضرار عميقة وبالغة احيانا لا يتمكن المنتجون من التعافي الفني منها لاكثر من سنتين كما يحدث في العواصف والصقيع وغيرها اما التعافي المادي والمالي فهو تراكمي ويحتاج الى سنوات طويلة نتيجة ممارسات مزاجية حكومية وعبث بالسياسات كالاغراق وفتح الاستيراد خلال فترات الانتاج المحلي احيانا وعدم تنظيمه احيانا اخرى او من خلال التشوهات في الضرائب والرسوم على مدخلات الانتاج او الرسوم على الصادرات التي تفقد المنتجات المحلية القدرة على التنافس في الاسواق الخارجية او نتيجة عدم ثبات السياسات التسويقية ما يؤدي الى خسارة حصتنا في الاسواق التقليدية والتي لن نتمكن من استردادها بسهولة وربما لن نتمكن والامثلة كثيرة على ذلك.

واليوم نعبر او تعبر فينا جائحة كورونا وتطرح قضية الامن الغذائي كمطلب ملكي سامي على طاولة التخطيط والقرار الزراعي وتختلط كل الاوراق ونجد اننا نفقد القدرة على توجية البوصلة الزراعية السياساتية والاقتصادية الاجتماعية ونشعر اننا بحالة من الضياع ويعيش القطاع حالة من فقدان الوزن بالرغم من كل الاهتمام السياسي الذي يتصدر اعلامنا اليومي والذي لم تتمكن اي من الحكومات المتعاقبة على توظيفة واستثمارة وترجمتة للنهوض بهذا القطاع ويبقى الاتي مطلوبا :

1- العمل على التوسع الراسي في الانتاج والانتاجية في مناطق الزراعة التقليدية والحالية والتي شكلت العمود الفقري للزراعة الاردنية لمجموعة المحاصيل الاستراتيجية.

2- العمل على الاستفادة من المناطق الجديدة التي تتحدث عنها الخارطة الزراعية والتي يمكن ان تشكل بعدا استراتيجيا اقتصاديا واجتماعيا جديدا للزراعة والامن الغذائي ولكن علينا ان نبداء من عند التسويق وليس لانة المفتاح السحري لنجاح تجربة التوسع الجديد واشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي في برامج المناطق والزراعات الجديد.

3- تامين القطاع باحتياجاتة من العمالة و ادخال الميكنة في عمليات الانتاج وما بعد الانتاج ما امكن بهدف خفض تكاليف الانتاج وتحسين ظروف المنافسة

4- اعادة ضبط وبرمجة سياسات التسويق والاستيراد والتصديروحماية المنتج المحلي

5- اعادة ضبط اليات عمل الاسواق المركزية

6- تطوير عمل سلاسل التزويد على طول سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية وتحسين خدمات النقل الداخلي والخارجي

7- تطوير جودة المنتجات من خلال منظومة متكاملة لشهادات الجودة والمواصفات القياسية والقواعد الفنية والسلامة الغذائية

8- تطوير الرقابة الالكترونية على طول سلسلة القيمة الزراعية

9- تنظيم القطاع ورقمنتة واعادة بناء قواعد البيانات وتطوير اليات تحديثها اولا باول

10- تحديد مسؤوليات ودور القطاع الخاص واعادة هيكلة مؤساتة لتعمل بتناغم مع القطاع العام وتحت نفس البرامج والرؤى المشتركة

بدون كل ذلك سنبقى نبكي القطاع الزراعي وستبقى جهود الحكومات مشتتة وستتوالى خسارة اسواقنا الخارجية وهجرة القطاع الى صفوف برامج الاعانات وسيخسر اقتصادنا اهم روافعة التي هي الحل لمشاكلة

* خبير اقتصادي ورئيس جمعية التمور