القطامين: سنوفر 18 ألف فرصة عمل للأردنيين قريبا

عمان – قرر وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، رفع أعداد الأردنيين المشتغلين في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة مقابل منح تصاريح عمل للعمالة غير الأردنية، ما يسهم في توفير 18 ألف فرصة عمل للأردنيين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور القطامين في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي حرصاً على زيادة فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص، ومواصلة الجهود والخطط لتنظيم سوق العمل، ومنها إحلال العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة بدلاً من العمالة غير الأردنية للحد من ارتفاع نسب البطالة وعدم السماح للعمالة غير الأردنية مزاولة المهن التي يقبل عليها الأردنيون.

وأوضح أن القرار جاء بعد مراجعة قرار المهن المسموحة والمغلقة والمقيدة والمهارات المتخصصة للعمالة غير الأردنية وبعد التشاور والتشاركية مع بعض ممثلي القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص.

وبين أن جميع المهن في الأردن مغلقة وحصر على الأردنيين باستثناء 193 مهنة مسموح للعمال غير الأردنيين مزاولتها ضمن أسس وضوابط محددة.

ولفت الوزير إلى أن مراجعة قرار المهن والقطاعات المغلقة سمح على سبيل المثال بالتجديد للعمالة غير الأردنية بمهنة “حلاق” شريطة أن يلتزم صاحب العمل ويتعهد خطياً بتشغيل أردني خلال 6 أشهر من تاريخ تجديد التصريح وإحضار مزاولة مهنة للعامل غير الأردني، وفي حال عدم التزامه يوقف إصدار أو تجديد تصاريح العمل لهذه المنشأة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل لتسهيل أعمال الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ولضبط العمالة غير الأردنية المخالفة ولتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين بالقطاع الخاص.

وأكد أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل على استكمال العديد من الإجراءات بالتشارك مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف إعادة تنظيم سوق العمل والتوسع في تشغيل الأردنيين بمختلف المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

–(بترا)