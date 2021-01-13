القطامين يحث المنشآت على تفعيل الرقابة الذاتية

عمان -أكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين أهمية فتح القطاعات الاقتصادية داعيا الى الموازنة بين الصحة والاقتصاد من خلال الالتزام بالاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقال الوزير القطامين خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في رئاسة الوزراء مساء اليوم الأربعاء ،إن الحكومة تدرك ان القطاعات المغلقة تعاني من ضائقة اقتصادية ، لذا كان لا بد من فتح بعض القطاعات تدريجيا ضمن مسؤولية مشتركة للحد من انتشار الفيروس .

واضاف وزير العمل أن عنوان المرحلة المسؤولية المشتركة للحد من انتشار الفيروس داعيا الى التركيز على الجدية في الالتزام ضمن برنامج (توكيد)، في إطار اجراءات السلامة للحد من انتشار كورونا.

وأوضح أن برنامج “توكيد” أُعد للحد من انتشار الفيروس ولضمان التزام المنشأة بالإجراءات الصحية، مشيرا إلى وجود برتوكول لكل قطاع مؤكدا اهمية التفتيش والرقابة الذاتية وتشجيع المنشآت والافراد وعدم الاستهتار بعمل بعض الاشخاص المصابين في المنشآة، للحفاظ على استمرارية واستدامة النشاط الاقتصادي .

واشار القطامين إلى أن برنامج “توكيد” يعطي الثقة للمواطن عند الصاق (استكرز) على المنشأة تظهر انها آمنة مما يثري عملها ، مبينا ان تفاصيل البرنامج سيعلن عنها قريبا من قبل وزارة العمل –(بترا)