القطامين: ندرس اعتبار قطاع المقاولات متضررا من كورونا

عمان- الغد- اكد وزير العمل الدكتور معن القطامين ان الوزارة ستعمل على ادراج قطاع المقاولات ضمن القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال القطامين في مكتبه اليوم وفدا من مجلس نقابة المقاولين برئاسة نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب.

وقال القطامين بانه سوف يتم عرض التحديات التي تواجه قطاع الانشاءات التي عرضها نقيب المقاولين على اللجنة المختصة المعنية بتحديد القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، بهدف اعتبار قطاع الانشاءات من القطاعات المتضررة وفقا لما تراه اللجنة.

ودعا الوزير النقابة لتقديم الدراسات التي تثبت ذلك والاستئناس بها ان احتاجت اللجنة لذلك.

واستعرض اليعقوب اهم المشاكل التي تواجة قطاع الانشاءات دولياً ومحليا بسبب جائحة الكورونا، وعرض دراسة دوليه حول ذلك.

واشار اليعقوب الى اهمية اعتبار قطاع الانشاءات من القطاعات الاكثر تضرراً بسبب جائحة كورونا، لما لهذا القطاع من دور فاعل في تحريك عجلة الاقتصاد الاردني، خاصة وانه مرتبط بـ “150” مهنة رديفة.

ولفت ان التأخير في صرف مستحقات المقاولين في ظل عدم طرح عطاءات جديدة للعام 2021 له دور كبير في اضعاف هذا القطاع وانهيارة.

وطالب اليعقوب بتخفيض الضريبة او اعفاء المقاولين منها لما اصابهم من ضرر في هذه المرحلة.

كما طالب الاسراع في اصدار تعميم تمديد المدة لكافة المقاولين في القطاعين العام و الخاص بسبب التعطل الذي لحق المقاولين في تنفيذ مشاريعهم والتاخر في تسليمها بسبب ايام الحظر الكثيرة التي اضرت بقطاع المقاولات والقطاعات المساندة.

وسلم اليعقوب الوزير مذكرة طالبت فيها النقابة باعفاءات ضريبية للعامين 2019 ,2020 للقطاع لمساعدته على النهوض بأعبائة الاخرى.

كنا طالبت بالاسراع في دفع المستحقات المالية للمقاولين المستحقة لدى كافة الجهات الحكومية، وعمل حزم اقتصادية وطرح مشاريع انشائية وبنية تحتية لتشغيل القطاع.

كما طالبت المذكرة بمخاطبة البنوك لتخفيض نسب الفائدة للمقاولين وتأجيل الاقساط ومنح المقاولين التسهيلات المناسبة للخروج من الازمة.