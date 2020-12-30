آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

القطامين يصدر قرارا بشأن إصدار تصاريح عمل لوافدين

منذ ساعة واحدة
وزير العمل معن القطامين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اعتماد رخص المهن المنتهية لعام 2020 لغايات إصدار تصاريح العمل لغاية 2021/3/31.
وأكد الوزير أن القرار اتخذ بهدف التسهيل على أصحاب العمل لإصدار تصاريح العمال للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وأشار القطامين إلى أن هذا الإجراء جاء لمراعاة ظروف اصحاب العمل وحفاظا على ديمومة عمل المنشآت في القطاع الخاص.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock