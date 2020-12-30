القطامين يصدر قرارا بشأن إصدار تصاريح عمل لوافدين

عمان- الغد- قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اعتماد رخص المهن المنتهية لعام 2020 لغايات إصدار تصاريح العمل لغاية 2021/3/31.

وأكد الوزير أن القرار اتخذ بهدف التسهيل على أصحاب العمل لإصدار تصاريح العمال للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وأشار القطامين إلى أن هذا الإجراء جاء لمراعاة ظروف اصحاب العمل وحفاظا على ديمومة عمل المنشآت في القطاع الخاص.