القطامين يطلع على ملف مشروع التوسعة الرابع للمصفاة

عمان – بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين لدى لقائه اليوم السبت رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس علاء البطاينة سُبل انجاح مشروع التوسعة الرابع للمصفاة،

واطلع القطامين خلال اللقاء على الخطوات التي قامت بها الشركة بخصوص مشروع التوسعة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وطالب البطاينة بإعطاء المشروع الاستثناءات والاعفاءات اللازمة طبقا لقانون الاستثمار النافذ مثلما تم اعطاءها لمشاريع ضخمة ناجحة في الأردن، إضافة إلى اعطاءه صفة “مشروع استثماري مصادق عليه من مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في ذلك”. وأكد البطاينة أن المشروع لا يتضمن أي كفالة حكومية وهو يعتمد كليا على العائد الاستثماري له طبقا للدراسات العالمية، مشيراً إلى أن مشروع التوسعة يوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى تمكين الشركة في الحفاظ على الوظائف الحالية. وفي نهاية اللقاء وعد القطامين بمتابعة ودراسة هذا الملف في محاولة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.–(بترا)