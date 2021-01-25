القطامين يوقع 5 اتفاقيات لتوفير 2840 فرصة عمل بالقطاع الخاص

عمان-الغد- في سياق تعزيز التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص وجهود وزارة العمل الرامية إلى توفير فرص عمل للأردنيين، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وقع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين 5 اتفاقيات تشغيل مع عدد من مؤسسات وشركات وجمعيات القطاع الخاص.

وأكد القطامين أن توقيع هذه الاتفاقيات يوفر 2840 فرصة عمل على مدار عام 2021 وسيكون عدد من هذه الوظائف ضمن إطار الوظائف الرقمية الموجهة للمحافظات والتي أصبحت لها أهميتها في الوقت الحالي.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تأتي من منطلق التشاركية الحقيقية بين وزارة العمل من خلال مديرية التشغيل المركزية فيها والقطاع الخاص اللاعب الأساسي في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، منوهاً إلى أن فرص العمل التي تضمنتها هذه الاتفاقيات سيعلن عنها عبر المنصة الوطنية للتشغيل “سجّل” (www.sajjil.gov.jo).

وأشاد بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص واستجابته لما صدر عن الحكومة من اوامر دفاع وقرارات منذ بداية جائحة كورونا والتي ساهمت في الحفاظ على عدد كبير من العمالة لديها، كما وفر القطاع فرص عمل جديدة بالرغم من تداعيات الجائحة الاقتصادية.

وأكد القطامين أن الوزارة تعمل بموازاة هذه التشاركية مع القطاع الخاص على تطوير مساقات مؤسسة التدريب المهني وتمكين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وتغيير النظرة للتعليم المهني ليصبح جاذب للشباب ولتمكينهم بمهارات فرص العمل المستقبلية ومنها الوظائف الرقمية لمواكبة التغيرات المستمرة في متطلبات سوق العمل.

بدورهم أكد كل من رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ومدير شركة كريمونا للتجارة والاستثمار “كريم هايبرماركت” ارشيد الربابعة ومدير شركة المعاصرون لصناعة الأكياس والخزانات البلاستيكية علاء أبو صوفة والرئيس التنفيذي لمختبرات مدلاب حسيب صهيون والمدير الإقليمي لمنظمة هاندي كاب فيديركو ديزي حرصهم على التشاركية مع وزارة العمل المعنية بتنظيم سوق العمل وتطوير برامج التدريب والتأهيل الخاصة بمؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وأشاروا إلى أنهم على استعداد للتعاون مع وزارة العمل في التشبيك بينهم وبين الباحثين عن العمل المؤهلين والمدربين والذين يلبون احتياجاتهم من العمالة الأردنية.

وبناء على هذه الاتفاقيات ستوفر جمعية المستشفيات الخاصة 1500 فرصة عمل في كافة التخصصات التي تحتاجها المستشفيات الخاصة، فيما توفر شركة كريمونا للتجارة والاستثمار 1000 فرصة عمل في مختلف المنافذ التسويقية التابعة لها، كما ستوفر شركة المعاصرون لصناعة الأكياس والخزانات البلاستيكية 250 فرصة عمل بمختلف المهن والتخصصات، وتوفر مختبرات مدلاب 40 فرصة عمل في مجالات متعددة، أما منظمة هاندي كاب ستوفر 50 فرصة عمل خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تدريب 70 من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً.

وستقوم الوزارة بتقييم ومتابعة هذه الاتفاقيات بشكل دوري والتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخصوص اشتراكات الذين سيلتحقون بفرص العمل الوارد ذكرها في الاتفاقيات.