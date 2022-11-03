القطب: 75% من الأمراض المعدية الجديدة مصدرها حيواني

عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اليوم الخميس اجتماعا برئاسة الدكتورة رائدة القطب مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية المعنية بنهج الصحة الواحدة.

ويأتي عقد الاجتماع بمناسبة مشاركة الأردن لدول العالم بـ “اليوم العالمي للصحة الواحدة” الذي يصادف الثالث من تشرين الثاني من كل عام، وشعاره لهذا العام “ربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة: عندما نحمي أحدهم نحمي الجميع”.

وأوضحت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب أن الهدف من الاجتماع الوقوف على اخر مستجدات نهج الصحة الواحدة في الأردن وسبل تعزيز وتنسيق التعاون بين كافة الأطراف المعنية المحلية والإقليمية والدولية لتخفيف عبء الأمراض المشتركة والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والوقاية منها.

وأكدت القطب أن العالم يدرك تماما اليوم أن صحة الإنسان والحيوان والبيئة مرتبط كل منها بالآخر في اغلب الأحيان، لهذا لا بد من التعامل معها بطريقة جماعية ومتسقة، مشيرة إلى أن الأمراض الحيوانية تٌشكل

مصدر لـ 75% من الأمراض المعدية الجديدة والمستجدة التي تصيب الانسان وتشكل تهديداً كبيراً ومتناميا على الصحة العامة، بالإضافة إلى تأثير البيئة على صحة الجميع.