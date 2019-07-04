القطرانة: شبان يعتصمون للمطالبة بفرص عمل

هشال العضايلة

الكرك- اعتصم مواطنون من سكان لواء القطرانة في محافظة الكرك، اليوم الخميس، أمام موقع إحدى شركات الطاقة العاملة في اللواء للمطالبة بتشغيل أبناء المنطقة في الشركات العاملة بالمنطقة.

واكد المعتصمون ان العاطلين عن العمل بالمنطقة يعدون بالمئات وفي مختلف التخصصات الاكاديمية والفنية والهندسية، في الوقت الذي تقوم الشركات المختلفة العاملة بالمنطقة بتعيين شبان من خارج المنطقة وبوظائف مختلفة ومهن متوفرة لدى ابناء المنطقة من خريجي الجامعات وغيرها من المعاهد الفنية إضافة الى السائقين والمهن الاخرى التي لا تحتاج الى خبرات.

وقال قاسم الاذينات من سكان القطرانة ان مئات الشبان عاطلين عن العمل منذ سنوات في حين ان المنطقة تعج بشركات تقوم بتعيين عاملين من خارج المنطقة والمحافظة، لافتا الى ان ابناء المنطقة لديهم المهن التي تحتاجها هذه الشركات.

وبين ان ابناء المنطقة احتجوا اكثر من مرة على سياسة التعيين من خارج المنطقة وحصلوا على وعود بتعيين ابناء المنطقة وبحال عدم توفر المهن المطلوبة يتم التعيين من خارج المنطقة.

واشار الشاب محمد الحجايا أن الشبان العاطلين عن العمل يطالبون بتوفير فرص العمل لهم في الشركات العاملة بمنطقتهم والتي تقوم باستزاف موارد المنطقة وتلويثها دون تعيين اي من ابناء المنطقة.

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