شركات وأعمال

القطرية الاردنية للتطوير والاستثمار العقاري ترحب بزيارة أمير دولة قطر

منذ دقيقة واحدة

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رحبت الشركة القطرية الاردنية للاستثمار والتطوير العقاري بزيارة امير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني بزيارته الى المملكة الاردنية الهاشمية ، مباحثات تناولت العلاقة المتينة بين البلدين الشقيقين.
حيث تعتبر الشركة القطرية الأردنية من الشركات الرائدة في المجال العقاري في الأردن ، تأسست المجموعة القطرية الاردنية للاستثمار والتطوير العقاري في عمان عام 2009. و حققت سمعة و مكانة لها في السوق القطري و الخليجي على حد سوى.

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