القطرية الاردنية للتطوير والاستثمار العقاري ترحب بزيارة أمير دولة قطر

رحبت الشركة القطرية الاردنية للاستثمار والتطوير العقاري بزيارة امير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني بزيارته الى المملكة الاردنية الهاشمية ، مباحثات تناولت العلاقة المتينة بين البلدين الشقيقين.

حيث تعتبر الشركة القطرية الأردنية من الشركات الرائدة في المجال العقاري في الأردن ، تأسست المجموعة القطرية الاردنية للاستثمار والتطوير العقاري في عمان عام 2009. و حققت سمعة و مكانة لها في السوق القطري و الخليجي على حد سوى.