القطريون ينفقون 2.3 مليار دولار على السياحة في الخارج

الدوحة- بلغ إنفاق القطريين على السياحة في الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7ر8 مليار ريال (38ر2 مليار دولار) بارتفاع نسبته 9ر3 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018.

وذكر التقرير الربعي لميزان المدفوعات الصادر اليوم الاثنين عن مصرف قطر المركزي، أن إيرادات قطر من قطاع السياحة خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بلغت نحو 19ر5 مليار ريال.

وتستهدف استراتيجية السياحة في قطر زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 8ر19 مليار ريال خلال 2016 إلى 3ر41 مليار ريال بحلول عام 2023، مع رفع معدل الإشغال الفندقي إلى 72 بالمئة.

–(بترا)