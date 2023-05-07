القطري العطية يتصدر قائمة المشاركين في رالي الأردن الدولي

عمان – الغد – قالت الأردنية لرياضة السيارات أن 25 طاقما ومنافسا من 7 دول يستعدون منافسات رالي الأردن (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات فيا – ميرك 2023) الذي يقام بالفترة من 18 – 20 أيار (مايو) الحالي.

وتبلغ مراحل الرالي 12 مرحلة خاصة مسافتها الإجمالية 205.22 كم، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 588.88 كم، ويقام الرالي بدعم من شركة زين الأردن و”هلا” و”بليس أف أم”.

ويترأس البطل الإقليمي القطري ناصر العطية وملاحه المقيم في إمارة أندورا ماثيو باوميل، قائمة المشاركين على متن سيارته فولكس فاجن بولو جي تي آي R5، ويطارد العطية تحقيق الفوز بلقب رالي الأردن للمرة الـ 16، ويهدف ملاحه باوميل لتحقيق فوزه الـ 8.

وسيواجه العطية منافسة من العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة شكودا فابيا R5 ضمن فئة R5.

ويسعى اللبناني روجيه فغالي الفائز في رالي لبنان 15 مرة على متن سيارته ميتسوبيشي لانسر إيفو إكس المنافسة على لقب MERC2 التي تضم 16 طاقما على متن سيارات ميتسوبيشي وسوبارو، وسيدخل على خط المنافسة مواطنه اللبناني أحمد خالد والكويتيان مشاري الظفيري ويوسف الظفيري والعُماني زكريا العامري وتضم المشاركة الأردنية القوية شاكر جويحان وعيسى أبو جاموس وأمير ناصيف وشادي شعبان والشيخ بدر الفايز وفادي دهشان وسامي فليفل وإيهاب الشرفا والشاب الموهوب مصطفى عطاري والفلسطيني حمادة عودة.

كما تشارك 7 فرق في الرالي الوطني الثاني يتقدمها فيصل القماز ونانسي المجالي وإبراهيم العلي وعاصم عارف وهاشم كلبونة وغيث قبطي وزياد مقداد.