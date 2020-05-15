القطري المهندي شخصية استثنائية ومسيرة تاريخية مكللة بالمناصب والإنجازات

بلال الغلاييني

عمان – شخصية رياضية عربية قيادية مميزة، تتسم ببعد النظر والابداع الإداري، أصبح الرقم الصعب ورجل المرحلة في عالم كرة الطاولة، تقلد العديد من المناصب الرفيعة، التي جلعت منه شخصية استثنائية، تعمل على خدمة اللعبة خصوصا في الوطن العربي، جعل من اتحاده (القطري) منارة عالمية، بعد أن تصدى الاتحاد لتنظيم الكثير من بطولات العالم والمحترفين،

خليل بن أحمد المهندي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي، ورئيس الاتحاد العربي، ورئيس الاتحاد القطري، فعلا شخصية رياضة استثنائية وقوية قدمت الكثير للعبة وعلى مدار العقود الماضية.



ولم يخف المهندي خلال حديثه الخاص لـ “الغد” عزمه على الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي في الانتخابات التي ستجري العام المقبل، مشددا على أن العام المقبل، ٢٠٢١ سيكون بداية العهد الجديد لكرة الطاولة العالمية والنقلة النوعية التي ستشهدها اللعبة من حيث نظام تنظيم البطولات وعدد الفرق وهي مرحله حاسمة ومهمة بالنسبة له، وللوطن العربي ولكرة الطاولة الآسيوية والدولية ايضاً، لافتا أن العام المقبل، سيشهد ايضا تواجد باْذن الله لشخصيات عربية هامة في الاتحاد الدولي والآسيوي.

وتشير السيرة الذاتية للمهندي أنه كان لاعباً لكرة الطاولة في المدارس ودوري المدارس القطرية، ثم الإنضمام إلى النادي العربي الرياضي، وتمثيله في دوري ومسابقات كرة الطاولة منذ عام 1976، والانضمام للمنتخب الوطني القطري وتمثيل منتخب قطر في عدد من البطولات من ابرزها:

بطولة الخليج والجزيرة العربية في بغداد 1979, والبطولة العربية السابعة في سورية 1980، وبطولة كوريا الدولية عام 1981، والبطولة العربية الثامنة في المغرب 1982.

بعد ذلك اتجه المهندي للعمل الإداري، ومنها بدأت عملية النهوض الشاملة لكرة الطاولة القطرية، من خلال المناصب التي تقلدها تباعا، حيث عمل مديرا للمنتخب الوطني القطري في عام 1984 ورافقه في البطولة العربية التاسعة بالأردن، ومشرف عام اللعبة في النادي العربي عام 1982 إلى 1985، قبل أن يشغل منصب أمين الصندوق في مجلس ادارة الاتحاد االقطري بالانتخابات التي جرت في العام 1984، فيما شهد العام 1993 رئاسته للجنة كرة الطاولة في الاتحاد بعد قرار اللجنة الأولمبية بفصل اتحادي كرة الطاولة عن الكرة الطائرة، تبعها مباشرة تشكيل الاتحاد القطري وتحديدا في العام 1994 برئاسة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، قبل أن يشغل المهندي رئاسة الاتحاد في العام 1995، حيث كان عمره في ذلك الوقت 34 عاما، وهو ما يزال يشغل هذا المنصب حتى وقتنا الحالي.



ومن ابرز المناصب التي شغلها القطري المهندي في مسيرته الرياضية (مخرج برامج رياضية تلفزيون قطر، ورئيس القسم الرياضي بتلفزيون قطر في عام 1994 ــ 2002

ورئيس الوفد الإعلامي في دورات الخليج لكرة القدم منذ الدورة السابعة في مسقط عام 1984 إلى الدورة الرابعة عشرة في البحرين عام 1998 ونائباً لرئيس النادي العربي)، كما تقلد الكثير من المناصب في العمل الرياضي خارجيا ومنها، عضو الاتحاد العربي لكرة الطاولة منذ عام 1988، ثم نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي ولغاية شهر آذار (مارس) من العام 2017 ، ثم رئيساً للاتحاد العربي لكرة الطاولة منذ مارس 2017 ولغاية الأن والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة منذ عام 1998، وعضو الاتحاد الدولي لكرة الطاولة للفترة من 1998 ــ 2005، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة منذ الأول من شهر آيار 2005 ولغاية الآن، ورئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تطوير “الطاولة” في الوطن العربي

يقول المهندي أن النهوض برياضة كرة الطاولة في الوطن هي مسؤولية مشتركة من قبل الجميع، ويجب أن تكون نظرتنا شاملة ومتوازنة لجميع عناصر اللعبة سواءً اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو الادارة الرياضية و الاعلام الرياضي كشريك أساسي في تقدم أي رياضة و من جانب الاتحاد العربي لكرة الطاولة، قمنا بالعديد من الخطوات التي من شأنها تطوير اللعبة و من أهمها توظيف سلسلة العلاقات القوية لخدمة الاتحادات الوطنية العربية كافة من خلال توفير رعاة عالميين للاتحادات الوطنية العربية التي تؤمن التجهيزات المختلفة من (طاولات ومضارب وكرات و ملابس وأحذية رياضية و حواجز) لهذه الاتحادات وعلى مستوى البطولات العربية حرصنا في الاتحاد العربي على توفير التطور الكبير في إدارة واخراج وتقديم هذه البطولات للوصول الى الاحترافية والمستوى العالمي أسوة ببطولات الاتحاد الدولي إضافة الى منح جوائز مالية قيمة للأندية الفائزة بالمراكز الأول والثاني والثالث للرجال، ومثلها للسيدات، كما يساهم الاتحاد العربي بتقديم دعم مالي للاعبين العرب أصحاب الانجازات الدولية وأيضاً الاتحاد العربي ونتيجة بتوفير رعاية للبطولات العربية وتوفير تجهيزات متكاملة للاتحادات التي تنظم بطولات عربية، مع دعمها بمبلغ مالي مناسب جداً و هذا شيء لم يكن في عهد الاتحادات العربية السابقة، اضافة الى دور الاتحاد العربي في تنظيم المعسكرات و الدورات للمدربين والحكام ومدراء البطولات كما كان للاتحاد العربي ومن خلال علاقاته و نفوذه من حث الاتحاد الدولي على تقديم دعم مالي للاتحادات الإقليمية مثل اتحاد غرب أسيا و اتحاد شمال افريقيا يساعد هذه الاتحادات على دعم وتطوير رياضة كرة الطاولة في بلدانها و تعهد الاتحاد العربي من باب حث الاتحادات الوطنية على تنظيم البطولات القارية الكبيرة بتقديم دعم مالي مناسب للاتحادات التي تنظم بطولات قارية للسيدات والرجال سواءً البطولة الأسيوية أو البطولة الافريقيةو سنستمر في هذه الاجراءات ان شاء الله كما و أن الاتحاد العربي سيعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع الاتحاد الصيني لكرة الطاولة لدعم المواهب العربية والاتفاقية بحمد الله في المراحل النهائية.

العام الحالي، وستقام بطولة الاندية العربية في لبنان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي نأمل أن تكون المشاركة في هاتين البطولتين غير مسبوقة.

نسعى أن نكون الأميز

وفيما يتعلق بالاتحاد القطري قال المهندي أن رؤيتنا في الاتحاد أن يكون الأفضل والأنشط والأميز بين اتحادات العالم برياضة كرة الطاولة، ومهمتنا حاليا تتركز على رعاية رياضة كرة الطاولة للمهتمين بها (أندية، لاعبين, حكام, مدربين, مدارس, جامعات والمجتمع المحلي)، ولكافة الأعمار والمستويات والجنسيات من خلال تنظيم المسابقات والبطولات والدورات المبرمجة والمنتظمة من خلال لوائح وقوانين تنظم سير اللعبة وبدعم مسؤولي الدولة على مختلف المستويات و بجهود أخواني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وجميع العاملين قدمنا الشيء الكثير لرياضة كرة الطاولة القطرية وما زال طموحنا يلامس السحاب لنقدم المزيد ليس فقط لرياضة كرة الطاولة القطرية بل لرياضة كرة الطاولة الخليجية والعربية والدولية وقد نال الاتحاد القطري لكرة الطاولة تقدير وتكريم المسؤولين فقد حظي الاتحاد القطري بالكثير من الجوائز أهمها، (جائزة الاتحاد الأميز، وجائزة الاتحاد المثالي)، وانضم الاتحاد القطري الى عضوية الاتحاد العربي في العام 1976، والى عضوية الاتحاد الدولي في العام 1979، والى عضوية الاتحاد الآسيوي في العام 1980.

ومن أبرز الانجازات الفنية التي حققها الاتحاد القطري هي حسب المهندي بطل فرق المنتخبات العربية لفرق الرجال في بطولة المنتخبات العربية عام 2016 في تونس، وبطل فرق غرب أسيا للناشئين عدة مرات، وممثل منطقة غرب أسيا عدة مرات في كأس أسيا للرجال والسيدات، وبطل العرب بفردي الرجال مرتين عن طريق اللاعب البطل حمد الحمادي.

ويضيف المهندي أن العديد من اللاعبين القطريين حصولا على الكثير من البطولات ولعل ابرزها (بطولة العرب بالفردي للفئات العُمرية المختلفة عن طريق اللاعبين أحمد خليل المهندي، محمد عبد الوهاب، جاسم السليطي، عبد الرحمن النجا، عبد العزيز جاسم، كما وحصل الثنائي القطري أحمد مثنى وفهد المغني على المركز الثاني على العرب بزوجي الرجال، وبطل غرب أسيا لفردي البراعم عن طريق اللاعب سلطان خالد الكواري، والحصول على كأس المجموع العام في بطولة دول مجلس التعاون و العديد من المركز الأولى بمسابقات بطولات دول مجلس التعاون لكرة الطاولة، وبطل بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة ومثله فيها نادي قطر الرياضي و ثاني الأندية العربية ومثله فيها نادي السد الرياضي عام 2017 في لبنان ، والتأهل للأولمبياد عدة مرات ممثلاً عن منطقة غرب أسيا (أولمبياد اتلانتا عام 1996عن طريق اللاعب حمد الحمادي وكرر الحمادي انجازه بالتأهل مرة أخرى إلى أولمبياد سيدني عام 2000 ثم تأهل لاعبنا لي بينج إلى أولمبياد ريو عام 2016 )، مثلما شاركت لاللاعبة اية مجدي في اولمبياد لندن 2012، و تأهل اللاعب الراحل عبد الرحمن النجار الى اولمبياد نانيجنغ للشباب 2014 بانتزاع إحدى بطاقات التأهل عن القارة الأسيوية.

كبرى بطولات العالم في قطر

ولفت المهندي أن الاتحاد القطري ينظم بطولة قطر الدولية المفتوحة لجولات المحترفين سنوياً منذ عام 1994 وهي من فئة البلاتينيوم – أعلى فئة في بطولات جولات العالم للمحترفين، والتي تنظم بمعايير خاصة عالية المستوى وهي البطولة الوحيدة من هذه الفئة في المنطقة العربية كاملة و قد ساهمت بشكل كبير في ارتفاع مستوى تنظيم بطولات جولات المحترفين على مستوى العالم وبلغ مجموع جوائزها في البطولة الخامسة والعشرون والاحتفال باليوبيل الفضي للبطولة واخر بطولة نظمت في شهر آذار (مارس) الماضي بجوائز مالية ما مجموعة أربعمائة ألف دولار أمريكي، و هي أخر بطولة دولية نظمت من فئة البلاتينيوم. ومما يميز الاتحاد القطري عن كافة الاتحادات في العالم و يؤكد دوره ومكانته على الصعيد العالمي و استحقاقه لثقة أسرة كرة الطاولة العالمية ان الاتحاد القطري لكرة الطاولة قد نظم العديد من الفعاليات الرياضية الهامة مثل:

بطولة العالم للفرق عام 2004 و هو الدولة العربية الوحيدة التي نظمت مثل هذا الحدث بهذا الكم الكبير من عدد الدول المشاركة والتي شارك فيها 140 دولة بفرق الرجال والسيدات والبطولة الأسيوية للرجال والسيدات عام 2000 ، والبطولة الأسيوية للناشئين عام 2013 ، والتصفيات التأهيلية النهائية للعالم لأولمبياد لندن عام 2012 – بطولة الرياضة والسلام عام 2011 والتي جمعت عدة منتخبات محددة مثل ( روسيا، والولايات المتحدة الامريكية ، كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، والهند، وباكستان، والصين وقطر الدولة المستضيفة.

كما استضاف الاتحاد القطري نهائي جولات العالم للمحترفين وحفل نجوم العالم عام 2016

ومعسكر الأمل العالمي عام 2016، وبطولة قطر الدولية للرواد بإشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة عام 2019، والمعسكر التدريبي لكافة أبطال المنتخبات الصينية للرجال والسيدات أثناء الأزمة العالمية الحالية من جائحة كورونا.

بطولات الاتحاد الرسمية

وضمن خطته السنوية المبرمجة، يواظب الاتحاد القطري حسب رئيسه المهندي على تنظيم جميع بطولات الفئات العمرية للفرق و الفردي والزوجي ودوري المحترفين الذي يشارك فيه نخبة من أفضل أبطال ومصنفي العالم في رياضة كرة الطاولة دوري فرق الأندية للشباب والناشئين والأشبال ولدينا 10 منتخبات وطنية من الجنسين.

وختم المهندي حديثه لـ “الغد” بإختصار لا أسرار للنجاح فقد اعتمدنا على حسن التحضير و الاجتهاد و التعلم من الأخطاء و التفكير خارج القوس فالاتحاد القطري يحرص على وجود كفاءات وخبرات فنية عالمية ضمن كادره و الاهتمام بالفئات العمرية ونحن نؤمن أن الفئات السنية هي الغد المشرق لرياضة كرة الطاولة القطرية ومن هذا المنطلق يخضع لاعبينا إلى خطط إعداد طويلة الأمد على أسس رياضية علمية وتربوية سليمة ونحرص في الاتحاد القطري لكرة الطاولة على تسخير كافة الجهود لتنمية وتطوير مستوى اللاعبين من حيث الحرص على الاحتكاك الخارجي في اقوى البطولات العالمية وتنظيم المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية ضمن أفضل الظروف و التعاقد مع نخبة مميزة من المدربين العالميين أصحاب الخبرة والانجاز سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية .

Bilal.alghaleeni@alghad.jo